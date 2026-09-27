"양육비 189만, 딱 2번 줬다" 고지용·허양임, 5천만원 양육비 법정 싸움 전말

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처 허양임에게 지급하기로 한 월 189만 원의 양육비를 2024년 4월 이혼 후 두 차례만 지급한 것으로 전해지면서, 미지급금과 이자를 합친 약 5,000만 원을 둘러싼 법적 분쟁을 벌이고 있다.

27일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 "'아들 6번밖에 못 봤다' 고지용 허양임 결국 법정 전쟁.. 양육비 5천만원의 전말"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

연예부 기자 출신 이진호는 해당 영상에서 고지용과 허양임 씨 사이에 불거진 양육비 문제를 다뤘다. 허양임 측은 지난 5일 고지용에게 미지급된 양육비를 지급해 달라는 취지의 소송을 제기했으며, 이와 함께 고지용의 재산에 대한 가압류를 신청했다. 이 과정에서 계좌와 보험 등이 압류된 것으로 전해졌다.

Advertisement

고지용이 지급하기로 한 양육비는 매달 189만 원인 것으로 알려졌다. 하지만 이진호는 "2024년 4월 이혼 이후 실제 지급된 것은 지난 8월과 9월 두 차례뿐"이라면서 "미지급된 양육비가 약 4,000만 원이며 여기에 이자가 붙으면서 총 5,000만 원이 됐다"고 설명했다.

이진호는 고지용이 양육비를 지급하지 않았던 이유에 대해 "고지용이 간경화로 인한 거액의 수술비를 쓰느라 양육비를 줄 수 있는 여력이 없었다. 건강이 안 좋아지면서 활동을 못했고, 활동을 못하면서도 지속적으로 병원비가 들어 경제적으로 어려움을 겪었다"라고 설명했다.

Advertisement

고지용 측은 최근 건강이 회복되면서 일을 시작하고 양육비를 조금씩 갚으려 했으며, 8월과 9월에는 실제로 양육비를 지급했다. 이후 허양임 측이 소송을 제기하자 분할 납부를 통해 미지급금을 갚겠다는 의사를 밝혔지만 받아들여지지 않았다고 주장했다.

Advertisement

또한 두 사람은 면접교섭권을 두고도 상반된 입장을 보이고 있다.

Advertisement

이진호에 따르면 고지용 측은 이혼 이후 면접교섭을 신청했지만 허양임 측의 방해로 2년 동안 아이를 단 6차례밖에 보지 못했다고 주장했다. 반면 허양임 측은 이혼 직후 아이와의 만남을 거부한 쪽은 고지용이었다며 관련 증거를 제출했다. 실제로 고지용은 지난 2024년 5월과 10월 허양임에 '아이를 보기 힘들다', '몸이 회복되면 연락하겠다'는 취지의 메시지를 보냈다.

이에 대해 고지용 측은 이혼 과정에서 간경화 등으로 한 달씩, 석 달씩 입원할 정도로 지속적으로 생긴 건강 문제로 인해 아이를 만날 수 있는 상황이 아니었다고 주장했다. 이어 건강을 회복한 이후에는 아이를 보고 싶다는 의사를 밝혔지만 허양임 측에서 만나게 해주지 않았다며 허양임의 주장을 반박했다.

Advertisement

한편 고지용과 허양임은 지난 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다. 이들 가족은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 큰 사랑을 받았으나, 지난 7월 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 밝혔다. 두 사람은 양육비 및 아들 면접교섭 문제를 둘러싸고 법적 분쟁에 돌입했다.

anjee85@sportschosun.com