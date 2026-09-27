조인성 품에 안긴 김기방 아내…남편이 꺼낸 '바람' 농담에 갑론을박

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 조인성과 김기방의 아내 김희경 씨가 함께 찍은 사진이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

김기방이 아내의 팬심을 두고 '바람'이라고 농담한 가운데, 사진을 바라보는 시선은 엇갈렸다.

김희경 씨는 최근 개인 채널에 조인성과 함께 찍은 사진을 공개했다.

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사진에서 김희경 씨는 조인성에게 안긴 듯한 자세로 환하게 웃고 있다. 조인성은 김희경 씨의 어깨를 감싸며 사진을 찍었다.

김희경 씨는 조인성 출연 영화 '가능한 사랑'의 제목을 패러디해 "(불)가능한 사랑"이라고 적었다.

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최근 조인성의 영화 시사회와 뒤풀이에도 참석했다는 그는 "거의 10년을 봤는데도 심장이 두근두근"이라며 오랜 지인을 향한 팬심을 드러냈다.

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이어 조인성이 꾸준히 영화를 선보이는 덕분에 자신에게 외출할 기회가 생긴다며 "열일해 줘서 그저 고맙다. 남편한텐 조금 더 고맙다"고 덧붙였다.

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남편 김기방 역시 아내의 팬심을 알고 있다는 듯 '바람'이라는 표현을 써 장난스럽게 반응했다.

사진이 퍼진 뒤에는 반응이 엇갈렸다. 오랜 친분이 있는 사이에서 찍은 사진이고 김기방도 유쾌하게 받아들였다는 반응이 나온 반면, 기혼자가 다른 이성과 밀착한 사진을 공개한 것이 불편하다는 의견도 있었다.

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김기방이 꺼낸 '바람'은 농담이었지만, 이 표현까지 주목받으면서 사진 한 장을 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com