김무열, 글로벌 스타 되더니...♥윤승아 "남편 바빠 혼자 육아·일로 개인 시간 없어"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤승아가 남편 김무열의 바쁜 일정으로 육아와 일을 병행하며 바쁜 일상을 보내고 있다며 근황을 전했다.

27일 유튜브 채널 '승아로운'에는 "궁금하셨죠? 쇼핑템 총집합"이라는 제목의 영상이 게재됐다

영상 속 윤승아는 "감기 때문에 일주일 넘게 목소리가 돌아오지 않고 있다. 많이 아프진 않고 그냥 좀 콧물이 가득한 정도"라고 말하며 컨디션을 전했다.

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그는 지난 한 주 동안 브이로그를 공개하지 못한 이유에 대해서도 설명했다.

윤승아는 "남편이 너무 바빠서 나도 덩달아서 이제 아들 원이랑 반려견 틴이랑 다람이 육아하고 또 일하느라 정말 매일매일 바쁘게 살고 있다"라고 밝혔다. 이어 "새벽에 일어나서 진짜 좀 개인의 시간이 없이 너무 바쁘게 지내고 있다. 그래서 못 찍었다. 브이로그를 찍을 틈이 없더라"고 덧붙였다.

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김무열은 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 글로벌 시청자들의 주목을 받고 있다.

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바쁜 일상에서도 윤승아는 팬들이 궁금해했던 쇼핑 아이템을 공개했다. 윤승아는 "쇼핑하는 아이템을 진짜 오랜만에 찍었다"라며 최근 구매한 아이템들을 직접 소개했다.

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한편, 윤승아와 김무열은 2015년 결혼해 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다. 두 사람은 결혼 8년 만인 2023년 6월 첫아들을 품에 안았고 SNS와 유튜브를 통해 소소한 육아와 가족 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

anjee85@sportschosun.com