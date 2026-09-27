소파에 쭉 뻗은 송혜교, 명품 포장지 이불 덮은 ‘엉뚱 매력’

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송혜교가 편안한 차림으로 여유로운 시간을 보내는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

송혜교는 27일 자신의 SNS에 "Good night"이라는 짧은 인사와 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진에는 소파에 몸을 기댄 채 눈을 감고 휴식을 취하고 있는 송혜교의 모습이 담겼다. 평소 작품이나 화보에서 선보이던 화려한 모습과 달리 안경을 쓴 채 별다른 꾸밈 없이 자연스러운 분위기를 드러내고 있다.

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특히 눈길을 사로잡은 것은 송혜교가 몸 위에 덮고 있는 독특한 물건이었다. 명품 브랜드 보테가 베네타의 커다란 포장지를 마치 이불처럼 활용한 모습이 포착된 것.

편안하게 휴식을 취하는 송혜교의 모습과 예상하지 못한 '포장지 이불'이 어우러지면서 소탈하고 유쾌한 매력이 돋보였다.

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그동안 공식 행사나 화보를 통해 세련된 스타일과 우아한 분위기를 보여줬던 것과는 또 다른 모습이다. 꾸밈없는 일상을 그대로 공개하면서 팬들에게 친근한 매력을 전했다.

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한편 송혜교는 오는 12월 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 통해 새로운 작품으로 시청자들을 만날 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com