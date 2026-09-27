첫 금메달부터 'LoL' 2연패까지…한국 e스포츠, 금빛 질주 이어간다

◇2026년 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 대전 격투게임 종목에서 일본을 꺾고 금메달을 합작한 '아재 3인방' 이광노, 배재민, 연제길이 태극기를 펼쳐들고 기뻐하고 있다. 사진제공=한국e스포츠협회

◇한국 e스포츠 대전 격투게임 대표팀의 배재민 연제길 이광노가 26일 일본과의 결승전에서 금메달을 따낸 후 한데 모여 기뻐하고 있다. 사진제공=한국e스포츠협회

Advertisement

Advertisement

한국 e스포츠가 현재 진행중인 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국 선수단의 메달 레이스에 큰 힘을 보태고 있다.

이번 아시안게임에서 e스포츠는 11개 세부 종목에 메달이 걸려 있는데, 한국은 9개 종목에 대표팀을 파견했고 26일까지 진행된 5개 종목(1개 종목 불참)에서 금·은·동메달을 각각 1개씩 따냈다. 레이싱게임에서 첫 메달을 신고한 뒤 퍼즐게임에서 은메달을 추가했고, 대전 격투게임에서 일본을 꺾고 첫 금메달까지 거머쥐었다.

대회가 반환점을 도는 가운데 오는 10월 2일까지 한국은 남은 5개 종목에서 추가 메달에 도전한다. 특히 '배틀그라운드 모바일'과 '리그 오브 레전드'에서는 금메달까지 근접한 가운데, 다른 종목에서의 깜짝 메달도 얼마든 기대할 수 있다.

Advertisement

◇강동신이 지난 26일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 226년 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 '뿌요뿌요 챔피언스' 결승전에서 경기를 치르고 있다. 사진제공=한국e스포츠협회

e스포츠 대전격투 철권8(도코나메[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 대전격투 철권8 한국과 일본의 결승전. 한국 배재민이 일본 나카야마 다이치를 상대로 경기를 펼치고 있다.

Advertisement

레이싱에서 시작해 대전격투 금메달까지

한국의 e스포츠 첫 메달은 23일 레이싱게임 '그란 투리스모7'에서 나왔다. 실제 자동차 레이서이기도 한 김영찬이 3개 레이스에서 총 25점을 기록하며 동메달을 차지했다. 첫 레이스에서 6위에 그쳤지만 2~3레이스에서 연속 3위를 기록하며 첫 종목에서 한국에 귀중한 메달을 안겼다.

Advertisement

지난 26일에는 강동신이 '뿌요뿌요 챔피언스'에서 은메달을 목에 걸었다. 조별리그에서 일본의 11세 신동 구리하라 유키에게 패했던 강동신은 8강과 준결승을 거쳐 결승까지 진출했지만 다시 만난 구리하라에게 2대10으로 패했다.

Advertisement

같은 날 한국의 첫 금메달이 나왔다. 1980년대에 태어난 '아재 3인방' 연제길('스트리트 파이터 6'), 배재민('철권 8'), 이광노('더 킹 오브 파이터즈 XV')는 3개 종목의 단체전으로 펼쳐진 금메달 결정전에서 이 종목의 종주국이자 가장 강력한 우승후보였던 일본에 5대2의 역전승을 일궈냈다.

초반에 1-2로 밀렸지만, 팀의 맏형인 이광노가 2경기에 이어 다시 승리를 차지하며 균형을 맞춘데 이어 배재민과 연제길이 차례로 승리를 보태며 흐름을 뒤집었다. 마지막 주자로 다시 나선 배재민이 승리를 확정, 역전승으로 금메달을 따내는 '아재의 힘'을 제대로 보여줬다.

'피날레'는 LoL, 페이커의 두번째 금메달 도전

Advertisement

대전 격투게임에서 예상을 뛰어넘는 금메달을 따낸 한국 e스포츠의 저력은 남은 5일간 계속된다.

27일 '포켓몬 유나이트'에 이어 28일에는 '아너 오브 킹스'의 메달 주인공이 가려진다. 또 28일부터는 '배틀그라운드 모바일'과 '제5인격'이, 그리고 29일부터는 '리그 오브 레전드'(LoL)가 각각 시작된다.

이 가운데 유일한 한국 IP이자 배틀로얄 장르 게임인 '배틀그라운드 모바일', 그리고 세계 최강인 '리그 오브 레전드' 종목은 가장 큰 기대감을 갖게 한다.

Advertisement

우선 '배틀그라운드 모바일'은 아시안게임 버전으로 펼쳐지기에, 평소 대회와는 조금 다른 느낌이라 할 수 있다. 지난 2022년 항저우 아시안게임에 이어 두번째로 펼쳐지며, 예선을 거쳐 일본에서 펼쳐지는 결선에는 12개국이 참가한다.

결선은 이틀간 매일 6개 매치씩 총 12개 매치로 진행된다. 첫 4개 매치는 에란겔에서, 나머지 2개 매치는 미라마 맵에서 열린다. 최종 순위는 양일간 누적된 순위 점수와 킬 포인트를 합산해 결정된다. 항저우에서 은메달을 땄던 한국은 당시 금메달을 거머쥐었던 중국, 3위 대만, 그리고 개최국인 일본과 4파전을 펼칠 것으로 보인다. 한국은 중국, 대만 등과 이달 중순 온라인으로 평가전을 치르면서 경기력과 팀워크를 끌어올렸다.

한국 e스포츠의 '피날레'는 항저우에 이어 2연패에 도전하는 '리그 오브 레전드'가 장식한다. 특히 세계 무대에서도 가장 강력한 라이벌인 중국이 이번에 이 종목에서 대표팀을 파견하지 않으면서, 사실상 유일한 경쟁국은 대만이라 할 수 있다.

한국 대표팀은 '제우스' 최우제, '캐니언' 김건부, '페이커' 이상혁, '제카' 김건우, '구마유시' 이민형, '케리아' 류민석 등 6명으로, 이 가운데 이상혁 최우제 류민석은 항저우 금메달 멤버이다. 특히 e스포츠 최고의 스타인 이상혁이 나서기 때문에, e스포츠뿐 아니라 다른 종목 선수나 팬들에게도 관심이 클 수 밖에 없다.

부산에서 마무리 훈련을 가진 '리그 오브 레전드' 대표팀은 26일 나고야에 입성했다. 30일 대만, 인도, 홍콩과 조별리그를 치른다. 조별리그 상위 2개팀이 준결승에 진출하며, 10월 1일 준결승을 거쳐 2일 금메달 결정전이 열린다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com