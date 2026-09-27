KBS, 아시안게임 중계전쟁 웃었다…여자농구 최고 '19.3%' 시청률 올킬

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[스포츠조선 백지은 기자] KBS가 중계 전쟁에서 웃었다.

KBS는 26일 KBS1을 통해 지상파 방송사 중 유일하게 '2026 아이치-나고야 아시안 게임' 여자농구 결승전을 생중계 했다. 이번 경기는 시청률 10.3%(닐슨코리아, 전국기준)를 기록했다. 이는 전날(25일) KBS2를 통해 중계한 베트남과 남자축구 8강전이 기록했던 이번 대회 최고 시청률(6.3%)를 훌쩍 뛰어넘은 결과로, 개막 이후 전체 경기 시청률 1위 기록이다.

KBS는 또 26일 KBS1에서 단독 생중계한 임예진 최경선의 육상 여자 마라톤 결승(5.3%)으로 경기 시청률 2위도 차지했다. 김홍록 박민호가 나선 남자 마라톤 결승 역시 4.6%의 시청률로 이날 경기 시청률 3위에 올랐다. KBS2 드라마 '태양의 후예' 아역 출신으로 화제를 모은 나마디 조엘진의 육상 남자 200m 예선전도 4.5%로 시청률 4위를 장식하며 이날 경기 시청률 톱5 중 3개를 휩쓸었다.

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경기 시청률 톱10에는 '삐약이' 신유빈과 주천희가 나선 탁구 여자 복식 8강전(6위, 4.1%), 이재성의 육상 남자 200m 예선(9위, 3.8%), 김혜정 이연우 조의 배드민턴 여자 복식 16강전(10위, 3.7%) 등이 들어갔다. 특히 신유빈과 주천희의 탁구 여자 복식 8강전은 탁구 간판 '삐약이' 신유빈의 이번 아시안게임 마지막 경기로, KBS에서만 단독 생중계해 의미를 더했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com