도경완, 장윤정 몰래 '1억대 시계' 공개…"떨어뜨릴까 봐 무섭다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 도경완이 아내 장윤정의 시계 컬렉션을 공개하며 금통 롤렉스의 남다른 무게감에 놀랐다.

26일 유튜브 채널 '도장TV'에 공개된 영상에서 도경완은 "장윤정 시계를 보고 싶다는 댓글이 많더라"며 "장윤정 몰래 소개해드릴까 한다"고 말했다.

그는 티파니, 브라이틀링, 티쏘, 까르띠에 등 장윤정의 시계를 차례로 보여준 뒤 마지막으로 롤렉스 시계를 꺼냈다.

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도경완은 해당 시계를 "압도적으로 비싼 시계"라고 소개했다.

이어 "장윤정은 이거 차도 되지 않나 하며 인정하실 시계"라면서 "눈이 부시다. 들고 있는 것만으로도 굉장히 묵직하다. 떨어뜨릴까 봐 무섭다"고 감탄했다.

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자신에게는 금통 시계가 없다고도 했다. 도경완은 "살 여력도 없고, 내 성격상 금통이 있으면 모셔놓고 한 번도 안 찼을 것"이라고 말했다.

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반면 장윤정은 이 시계를 실제 방송에서 착용했다며 "'미스터트롯', '미스트롯' 심사위원 할 때 몇 번 차고 나갔다"고 전했다.

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도경완이 공개한 제품은 롤렉스 데이데이트 금통 시계다. 영상에서 정확한 구매 가격은 밝히지 않았다.

narusi@sportschosun.com