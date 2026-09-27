영탁, '꺾어' 제대로 통했다…'뮤뱅' 결방에도 1위

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 영탁이 뜨거운 인기를 입증했다.

영탁은 KBS2 '뮤직뱅크' 공식 홈페이지를 통해 공개된 9월 4주 K-차트에서 정규 3집 '고고' 타이틀곡 '꺾어'로 1위를 차지했다. 다만 이날 '뮤직뱅크'는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 생중계로 결방돼 아쉽게도 앙코르 무대는 볼 수 없었다.

영탁은 '꺾어'를 함께 만든 지광민 프로듀서의 글을 공식 SNS에 리포스트하며 '뮤직뱅크' 1위 소식을 알렸다. 그는 소속사 어비스 컴퍼니를 통해 "생각지도 못했던 음악방송 1위를 하더니 영블스(공식 팬클럽) 고맙다. 모두 영블스 덕분이다. 1위를 한 기쁨을 현장에서 영블스와 나누고 앙코르 무대를 보여드렸다면 더 좋았을 텐데 아쉽지만 다른 콘텐츠로 꼭 이 기쁨 전하겠다. 조금만 기다려 달라"고 전했다.

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'꺾어'는 가야 하지만 가기 싫고, 다 아는 것 같지만 허둥대는 순간을 그리며 예상과 다르게 움직여도 괜찮다는 용기를 전하는 일렉트로닉 댄스곡이다. 몸을 자유자재로 꺾는 포인트 안무가 중독성 넘치는 멜로디와 어우러져 챌린지 열풍을 일으키고 있다.

유튜브에서도 '꺾어' 뮤직비디오는 한국 인기 뮤직비디오 톱100 차트에 진입했고, 음원 역시 한국 인기곡 톱100에 올랐다. 원더케이 오리지널 유튜브 채널에 공개된 '꺾어' 수트 댄스 영상은 공개 일주일 만에 50만뷰를 돌파한데 이어 한국 인기 뮤직비디오 톱100에 랭크됐다.

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음반 파워도 막강하다. '고고'는 한터차트 집계 기준 초동 판매량 37만 463장을 기록하며 한터차트 9월 3주 주간 음반 차트 1위(음반지수 31만 5200.72점, 판매량 30만 3724장)를 차지했다. 주간 월드차트에서는 월드 지수 1만 1590.02점으로 2위에 올랐다. 써클차트 38주차(13~19일) 리테일 앨범차트에서도 정상을 꿰찼다.

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'고고'는 영탁이 12곡의 수록곡 중 11곡의 작사 작곡 편곡에 참여한 앨범이다. 이로써 영탁은 대중성과 음악성을 동시에 인정받는 가수로 우뚝 섰다.

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영탁은 10월 3일부터 5일까지 서울 고려대학교 화정 체육관, 10월 24~25일 전주, 11월 28~29일 대구, 12월 19~20일 인천, 2027년 1월 16~17일 부산에서 단독 콘서트 '탁 쇼5'를 개최한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com