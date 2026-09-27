홍진경, 주우재의 '며느리' 질문에 당황…"심의 없다고 막 하는구나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 주우재가 홍진경에게 "누나는 어떤 며느리였어요?"라고 물으며 '재벌가 며느리' 상황극의 분위기를 뒤집었다.

최근 스튜디오투쁠이 공개한 넷플릭스 '도라이버' 영상에서 출연진은 재벌가 며느리 콘셉트로 대화를 나눴다.

홍진경은 "저는 누구의 집 며느리는 아니에요. 전 당당한 저 자신이에요"라고 말했다.

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그러자 멤버들은 "며느리였었어요?"라며 그의 말에서 과거형을 짚어냈다.

주우재도 "이게 실사판이에요? 찐으로 가는 거예요?"라고 묻더니 "누나는 어떤 며느리였어요?"라고 질문했다.

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갑작스러운 질문에 홍진경이 "야, 잠깐만"이라고 반응한 뒤에도 장난은 이어졌다.

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다른 멤버들은 김숙에게 며느리였던 적이 있는지 물었고 "저는 깨끗해요"라고 답했다.

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이에 멤버들은 "여기는 뭐 더러워요?"라며 홍진경을 다시 한 번 놀려 웃음을 더했다.

계속되는 농담에 홍진경은 "넷플릭스 심의 없다고 그냥 막하는구나"라며 웃음 섞인 불만을 터뜨렸다.

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이어 "여기도 심의실 같은 거 하나 만들어야 되지 않아?"라고 덧붙여 상황극의 한 장면을 웃음으로 마무리했다.

narusi@sportschosun.com