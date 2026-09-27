아이브 레이, 데뷔 첫 OST 공개…27일 '너에게 다이브' 주제곡 '헬로' 발표

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 레이가 데뷔 후 첫 OST를 발표한다.

레이는 27일 오후 6시 디즈니+, 채널A 새 드라마 '너에게 다이브' OST 파트1 '헬로'를 발매한다.

'너에게 다이브'는 모종의 사고로 쌍둥이 오빠와 영혼이 뒤바뀐 톱배우가 과거로 돌아가 첫사랑의 죽음을 막기 위해 고군분투하는 첫사랑 구출 로맨스 드라마다. '헬로는 시간을 거슬러 소중한 사람에게 다시 닿고 싶은 간절한 마음과 지키고 싶은 사랑을 담아낸 곡으로, 극 중 인물들의 감정선을 한층 고조시키며 깊은 여운을 선사한다.

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레이는 한층 깊어진 보컬과 섬세한 감성 표현으로 드라마의 애틋한 정서와 서사를 더욱 풍성하게 만들 예정이다. 특히 이번 음원은 한국어 버전과 일본어 버전으로 공개되는 만큼, 색다른 느낌을 선사할 전망이다.

레이는 앞서 아이브 '로얄' '애프터 라이크' '키치' 등의 작사에 참여한 것은 물론, 2월 발표한 아이브 정규 2집 '리바이스 플러스'에서는 자작곡 '인 유어 하트'를 첫 솔로곡으로 선보이며 자신만의 음악적 색깔을 선명하게 드러냈다.

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또 지난해 일본 가수 마츠다 세이코의 데뷔 45주년 기념 트리뷰트 앨범에 리즈와 함께 참여, '로큰루즈'를 커버하며 글로벌 음악 팬들의 관심을 받았다. 1월 발매된 몬스타엑스 주헌의 미니 2집 '광' 선공개곡' 푸시'에도 피처링으로 참여, 유니크한 음색으로 곡의 매력을 배가시켰다.

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여기에 단독 유튜브 콘텐츠 '따라해볼레이'를 통해 솔직하고 재치있는 입담으로 팬들과 소통을 이어가고 있다.

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이처럼 다방면에서 다채로운 매력을 선보여 온 레이가 데뷔 후 처음 선보이는 OST로 어떤 새로운 매력을 보여줄 지 기대가 모이고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com