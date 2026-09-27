'권민아 11년 괴롭힘 저격' 지민, AOA 싹 지운 전신 타투 갸루 패션[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 11년간 괴롭힘을 당한 후유증을 겪고 있다며 지민을 다시 한번 저격했다. 이런 가운데 지민은 파격적인 패션을 공개하며 관심을 받고 있다.

지민은 26일 자신의 계정에 "추석 인 홍콩"이라며 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 지민은 시스루 란제리룩에 니트 소재의 핫팬츠, 반스타킹과 레드 컬러 하이힐을 매치한 독특한 패션을 선보였다. 금발로 염색하고 눈썹까지 탈색, 최근 그룹 리센느 덕분에 주목받고 있는 갸루 패션을 완벽 소화한 모습이다.

지민은 2012년 AOA로 데뷔했다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 권민아가 리더였던 지민으로부터 10년간 괴롭힘을 당했다고 폭로하면서 팀에서 탈퇴했다. 이후 지민은 2022년 복귀, 지난 6월 솔로 앨범 'WYA'를 발표했다.

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그러나 권민아는 27일에도 "그 사달이 나기 전까지는 그래도 좋은 평도 많았기에 아예 틀리지는 않았다고 생각했는데 나중에는 거북한 말이 오기 시작했고 그렇게 당하다 끝자락쯤 소리가 작아지고 표정관리가 잘 안돼서 약으로 날 재웠다. 니 시선에서는 더 못 괴롭혀 얼마나 얄미웠겠니 참…. 11년전 크게 한번 당한 사건이라면 잊을 수 있다. 상처가 아물 것 같다. 그런데 11년 동한 당한 거랑은 다르다. 다들 지겹지도 않냐고 하는데 그 여자 얘기를 핵심으로 하기보다 그때처럼 쉽게 보이기 싫어 할말도 직접적으로 뱉어보고 거절도 하고 기분 나쁘면 나쁘다, 상대방이 뭐라고 하면 뭐라 한다. 시끄럽고 피로하시면 제 이름만 보여도 클릭 안하시고 도망치시면 된다. 허리허리 업"이라고 지민을 저격했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com