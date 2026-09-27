"'건강이상' 유재석 푹 쉬어라"…고영욱, 선넘은 광역 어그로[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 미성년자를 대상으로 한 성범죄를 저질러 연예계에서 퇴출당한 그룹 룰라 출신 고영욱이 다시 한번 유재석을 저격했다.

고영욱은 27일 자신의 계정에 "이번 계기로 푹 쉬면 되겠네"라며 유재석이 건강 문제로 22일 SBS '틈만 나면 시즌5' 녹화 당일 스케줄을 취소했다는 기사를 공유했다.

소속사 안테나는 "유재석이 감기 몸살로 인한 일시적인 고열 증세를 보여 부득이하게 녹화를 취소하게 됐다"고 밝혔다. 유재석이 녹화 스케줄을 당일 취소한 것은 1991년 KBS 대학개그제로 데뷔한 이후 처음이었던 만큼, 많은 이들의 걱정과 응원이 이어졌다.

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그러나 고영욱은 유재석의 건강 상태를 비꼬는 글을 올린 것.

더욱이 고영욱은 지난 7월에도 MBC '놀면 뭐하니?'에서 유재석이 "우리 모두 행복하게 부자되게 해주세요"라고 소원을 비는 모습을 캡처해 올리며 "이리도 방송이 좋을까. 얼마나 더 부자가 돼야 만족하려나. 욕심이 끝이 없구나"라고 한 바 있다.

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이에 네티즌들은 최근 틱톡 계정을 만들고 영상을 올리고 있는 고영욱이 조회수를 높이기 위해 유재석의 건강상태까지 걸고 넘어진 게 아니냐며 의심의 눈초리를 보냈다.

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고영욱은 2012년 모델 지망생이었던 여고생 A양에게 술을 먹인 뒤 두 차례에 걸쳐 성폭행한 혐의로 불구속 입건됐다. 그러나 경찰 조사 과정에서 2010년에도 14세였던 여중생 B양에게 술을 먹인 뒤 두 차례에 걸쳐 성폭행 하고 합의한 사실이 드러나 충격을 안겼다. 그럼에도 고영욱은 불구속 입건 상태였던 2012년 12월 14세였던 여중생 C양을 성폭행 해 구속 기소됐다.

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고영욱은 모든 혐의를 부인했으나 1심 재판부는 징역 5년에 정보공개 7년, 전자발찌 부착 10년 등을 선고했다. 다만 2심에서는 A양, B양과 합의한 사실이 정상참작돼 징역 2년 6개월에 정보공개 5년, 전자발찌 부착 3년으로 감형됐다. 고영욱은 상고했지만, 법원이 이를 기각했고 고영욱은 안양교도소에서 형기를 마친 뒤 2015년 출소했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com