최여진, 맏며느리로서 첫 차례상 공개..남편과 자연 속 여유로운 휴일

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[스포츠조선 박아람 기자] 맏며느리가 된 배우 최여진이 추석 연휴를 보내는 모습을 공개했다.

최여진은 27일 개인 계정에 여러 장의 사진과 함께 "맏며느리의 추석 연휴 보내기 끝"이라는 글을 남겼다.

사진 속 최여진은 남편 김재욱과 함께 자연을 바라보며 여유로운 시간을 보내고 있다. 탁 트인 산을 배경으로 나란히 서 있는 두 사람의 모습에서 편안한 분위기가 느껴진다.

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명절을 맞아 직접 준비한 차례상도 공개됐다. 정갈하게 마련된 음식들이 한 상 가득 차려져 있어 결혼 후 맞이한 최여진의 달라진 명절 풍경을 엿볼 수 있다.

이번 게시물을 통해 최여진은 맏며느리로서 차례를 준비하고 성묘하는 등 가족들과 함께 명절 연휴를 보낸 모습을 자연스럽게 공유했다.

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한편 최여진은 지난해 6월 스포츠 사업가 김재욱과 결혼했다. 김재욱은 최여진보다 7살 연상으로, 이혼한 경험이 있는 것으로 알려졌다.

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두 사람을 둘러싸고 과거 불륜 의혹이 불거진 당시 최여진은 직접 입장을 밝히기도 했다. 그는 "정확히 말씀드릴 수 있는 건 이혼 후 만났다. 남들에게 오해 살 만한 행동은 하지 않았다"고 해명한 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com