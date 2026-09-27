고지용子 승재, 母만 팔로우한 SNS 중단했는데…"이혼 후 간경화, 양육비 딱 두번"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용과 전처인 가정의학과 전문의 허양임 사이의 법적 갈등을 둘러싼 새로운 주장이 나왔다.

유튜버 이진호는 27일 자신의 채널을 통해 "'아들 6번밖에 못봤다' 고지용 허양임 결국 법정 전쟁. 양육비 5000만원의 전말"이라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 이진호는 "고지용이 2024년 허양임과 이혼한 뒤 매달 189만원의 양육비를 지급하기로 했지만, 간경화로 거액의 수술비를 쓰느라 양육비를 줄 수 있는 여력이 없었다. 건강이 안 좋아지면서 활동을 못하는 상황에서 지속적으로 병원비를 감당하느라 경제적인 어려움을 겪었다"고 주장했다.

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이어 "최근 건강이 회복되면서 일을 시작하고 양육비를 조금씩 갚으려 했다. 8월과 9월에는 실제로 양육비를 지급했다. 미지급된 양육비가 약 4000만원이고 여기에 이자가 붙으며 총 5000만원이 됐다. 허양임 측에 분할 납부로 미지급금을 갚겠다는 의사를 밝혔지만 받아들여지지 않았고 허양임 측은 5일 고지용을 상대로 미지급된 양육비를 지급해달라는 취지의 소송을 제기하고 계좌와 보험 등 재산을 가압류했다"고 말했다.

이에 고지용은 허양임 측이 면접 교섭을 방해해 이혼 후 아이를 6번밖에 보지 못했으며 허양임이 아이를 병원 홍보 등에 이용하고 있다며 16일 면접교섭 방해금지 및 아동 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 냈다.

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고지용은 건강 악화로 아이를 볼 수 있는 상황이 아니었지만, 건강이 회복된 뒤 아이를 보고 싶다는 의사를 밝혔음에도 허양임 측에서 만나게 해주지 않았다는 입장이다. 허양임 측은 이혼 직후인 2024년 5월과 10월 고지용이 '아이를 보기 힘들다' '몸이 회복되면 연락하겠다'는 등의 메시지를 보내는 등 아이와의 만남을 거부했다는 입장이다.

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부모가 결국 법정싸움을 벌이게 된 가운데 아들 승재 군은 SNS를 중단했다. 승재 군은 지난달 SNS를 개설하고 사진과 영상 등을 공개해왔다. 그는 모친인 허양임만을 팔로우한 상태였다. 하지만 최근 고지용과 허양임의 갈등이 세간에 알려지면서 승재 군은 SNS 활동을 중단했다. 그의 계정은 현재 조회가 되지 않고 있다.

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고지용은 2013년 혀양임과 결혼, 2014년 아들 승재 군을 얻었다. 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 단란한 일상을 공개하기도 했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com