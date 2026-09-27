이하늘 "한동훈 때문에 미치겠어"..한동훈 "한잔해요"

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[스포츠조선 박아람 기자] DJ DOC 멤버 이하늘이 한동훈 무소속 의원을 다시 언급한 가운데, 한 의원이 짧은 답변을 남기며 두 사람의 SNS를 통한 소통이 이어졌다.

한 의원은 27일 개인 계정에 이하늘이 등장한 영상을 공유했다. 영상에서 이하늘은 "한동훈 때문에 미치겠어"라고 말하며 자신을 둘러싼 상황에 대한 이야기를 꺼냈다.

이하늘은 "지금 민주당 사람들이 절 잡아먹으려고 한다"고 말한 뒤 한 의원을 언급했다. 그는 한 의원이 자신과 민주당을 동시에 흔들고 있다는 취지로 "한동훈이 일타이피"라고 표현했다.

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이어 "나도 잡고 민주당도 흔들고 분열시킨다. 한동훈 때문에 미칠 것 같다"고 거듭 말했다.

이 영상을 본 한 의원은 별도의 설명 없이 "한잔해요~"라는 짧은 글을 덧붙였다.

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두 사람이 SNS를 통해 서로의 발언에 반응한 것은 이번이 처음이 아니다.

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앞서 이하늘은 지난 13일 공개한 영상에서도 한 의원을 언급했다. 당시 그는 "지금 민주당 쪽에서 김민석 대표든 송영길이든 누가 나오더라도 한동훈한테 안 될 것"이라고 주장했다.

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또 과거 한 의원을 '뚜껑'이라고 부르며 놀렸던 일도 언급했다. 이하늘은 "그동안 내가 한동훈더러 '뚜껑, 뚜껑' 거리면서 엄청 놀렸는데 난 X된 것 같다"며 "나중에 한동훈이 되면 나 X될 것 같다"고 말했다.

한 의원은 당시 이하늘의 영상을 개인 계정에 공유하며 DJ DOC의 'DOC와 춤을'을 배경음악으로 사용했다. 여기에 "팬입니다ㅎ. 화이팅!"이라는 글도 함께 남겼다.

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이후 이하늘은 한 의원의 대응에 대해 자신을 공격하는 사람에게 오히려 웃으며 받아치는 모습에 할 말을 잃었다는 취지로 반응했다. 그러면서 한 의원을 "판을 바꿀 줄 아는 정말 똑똑하고 무서운 사람"이라고 평가했다.

한 의원은 다음 날인 14일 이 영상도 다시 공유했다. 그는 "웃는 얼굴에도 침을 뱉는 사람들도 있더라고요. 어쨌든 DJ DOC 화이팅"이라고 적었다.

이후 약 2주 만에 이하늘이 다시 한 의원을 언급했고, 한 의원이 "한잔해요~"라고 응수하면서 두 사람의 SNS를 통한 대화가 다시 관심을 받고 있다.

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tokkig@sportschosun.com