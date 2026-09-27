손태영 어쩌나… 고3 아들, SAT 전날에도 축구 올인 "해피하면 안 되는데"

사진=스포츠조선DB/권룩희 SNS

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손태영이 고등학교 3학년 아들 룩희 군이 축구에 푹 빠져 지내고 있다며 엄마로서의 걱정을 털어놨다.

27일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "살림만 하던 손태영이 뉴욕 한복판 패션쇼에 등장하자 일어난 일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 손태영은 지인과 함께 한 브랜드의 2027 SS 패션쇼 참석을 위해 행사장으로 향하던 중에는 아들 룩희 군의 근황에 대해 이야기 나눴다.

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손태영은 "아침부터 아이들 정리하고 오니까 벌써 지친다"라고 하자, 지인은 "룩희는 새까맣게 탔더라"고 했다. 이어 지인은 "또 다쳤다더라"고 하자, 손태영은 "다친 곳이 아직 안 나은 거다. 그 열정 알지 않나. 아파도 한다"라고 했다.

지인은 "그래도 축구하는 사진 보니까 활짝 웃고 있더라"라고 했고, 손태영은 "고3인데 지금 그럴 때냐. 축구에 지금 올인할 때가 아닌데. 고3은 해피하면 안 된다"라며 걱정 가득한 표정을 지었다.

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룩희 군은 지인에게 최근 축구 경기에서 팀은 9대1로 승리했으며, 자신은 어시스트 2개 했다며 경기 사진을 보여주며 자신의 활약을 자랑했다고.

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손태영은 "코치님도 다 새로 바뀌어서 더 파이팅이다"라면서도 "고3을 왜 이렇게 부르는 거냐"라며 일주일 내내 축구하러 다니는 고3 아들의 모습에 당황했다. 그러면서 손태영은 "SAT가 오늘이었다"라고 말했다. SAT는 미국 대학 입학을 준비하는 학생들이 치르는 표준화 시험으로, 미국 대학 입시에서 활용되는 시험 중 하나다.

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손태영은 "물론 본인이 집에서 공부한다. 그런데 부모 입장에서는"이라면서 "모르겠다. 자기가 알아서 하겠다고 한다"라며 해탈한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

그러나 지인은 "그래, 행복하면 됐다. 엄청 해맑게 웃고 있더라"고 했고, 손태영은 "인생 뭐 있냐. 행복하면 됐다"라고 아들의 행복을 바라는 마음을 드러냈다.

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한편, 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활을 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com