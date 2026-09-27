TXT,美 뉴욕 공연 취소에 레전드 대처…카메라 흔들린 생 라이브 연습실 공연

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 '연습실 공연'으로 전세계 팬들을 감동시켰다.

투모로우바이투게더는 26일(현지시각) 미국 뉴욕 센트럴파크에서 '2026 글로벌 시티즌 페스티벌' 무대에 오를 예정이었다. 투모로우바이투게더는 올해 라인업의 유일한 한국 가수로 오프닝 무대를 꾸미고, 연준은 솔로 퍼포먼스를 펼칠 계획이었으나 현지 기상 악화로 갑작스럽게 행사가 취소됐다.

이에 투모로우바이투게더는 레전드급 대처를 보여줬다. 발 빠르게 실내 연습실을 대관해 27일 오전 9시 라이브 스트리밍으로 '뉴욕 연습실 페스티벌'을 진행한 것이다.

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화려한 조명이나 LED 하나 없었지만 투모로우바이투게더는 실제 공연을 함께 준비한 댄서들과 함께 준비했던 퍼포먼스를 그대로 펼쳤다. '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나' '제로 바이 원 러브송', 미니 1,2집 타이틀곡 '토크 투 유'와 '아이스크림', 저스틴 비버의 '뷰티 앤 어 비트'와 포스트 말론 '선플라워' 커버 등 총 5곡을 라이브로 불렀다. 특히 '슈가 러시 라이드'를 국악 버전으로 편곡, 한복을 활용한 의상과 한국적인 색채가 묻어나는 퍼포먼스로 감탄을 자아냈다. 연준 역시 준비했던 솔로 무대로 팬들을 열광하게 했다.

흰 공간에 설치된 고정 카메라가 역동적인 군무에 흔들리고, 최적의 음향 환경이 아니었음에도 쩌렁쩌렁하게 울리는 목소리와 탄탄하게 맞물리는 화음은 오히려 투모로우바이투게더의 실력을 실감하게 만드는 계기가 됐다.

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투모로우바이투게더는 공연 말미 컴백 스포일러 영상도 깜짝 공개했다. 빙글빙글 돌아가는 화면과 함께 등장한 '지금까지와는 다른 무언가가 필요해'라는 문구는 컴백에 대한 기대감을 키우기에 충분했다.

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투모로우바이투게더는 11월 13~15일 서울 KSPO DOME에서 월드투어 '스틸 더 윈드'의 막을 올린다. 또 12월 11일 뉴욕, 13일 보스턴, 14일 워싱턴 D.C에서 진행되는 '2026 아이하트라디오 징글볼 투어'에 참석한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com