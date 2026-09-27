츄, 시동 끄고 깜빡이 실수...아찔한 운전 실력에 제작진 PTSD 호소

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 츄가 직접 운전대를 잡고 지인의 집으로 향하는 과정에서 서툰 운전 실력으로 웃음을 안겼다.

27일 유튜브 채널 '지켜츄'에는 "저의 새 식구를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 츄는 메이크업 후 직접 운전해 지인의 집으로 향하기 위해 차를 뺐다. 이 과정에서 사장님은 "차 빼기 힘들어서 빼 드리려고 하다"라고 하자, 츄는 "운전 잘한다"라면서 발끈한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

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잠시 후 운전대를 잡은 츄는 "사장님께서 긁으셨는데, 이것 봐라. 한 번에"라면서 능숙한 운전을 자신했다. 하지만 제작진은 "너무 오래 걸린다"라고 장난을 쳤고, 또 한 번 긁힌 츄는 제작진을 응시했다. 이에 화들짝 놀란 제작진은 "앞에 봐라. 깜짝 놀랐다"라고 해 웃음을 자아냈다.

이어 츄는 코너링을 할 때마다 긴장되는 모습을 보이면서도 "사람을 오랜만에 태워본다"고 말했다. 그러면서 "오늘 아침에 리센트 친구들이 샵을 여기 다니더라. 그래서 리센느 친구들한테 운전 잘하는 기를 받고 왔다"라고 너스레를 떨었다.

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그러나 그 순간 제작진은 "무슨 소리냐"라며 놀랐고, 깜빡이를 켜놓은 사실을 알아차린 츄는 "잘못 켜놨다"라면서 황급히 깜빡이를 껐다. 이어 츄는 "죄송하다"라고 사과했고, 제작진은 "PTSD 오는 것 같다"라고 말해 웃음을 더했다.

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뿐만 아니라 츄는 말을 듣지 않는 내비게이션을 작동시키던 중 시동까지 켰다. 이에 놀란 제작진을 향해 츄는 "원래 이렇게 해야 되는 거 모르냐"라며 태연하게 말하며 능청스러운 모습을 보였다.

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이어 츄는 "옆자리가..."라고 말을 꺼내자, 제작진은 "죽기 딱"이라고 받아쳤다. 당황한 츄는 "승차감이 별로다"라면서 "죽기 뭐라고 했냐"라고 말해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com