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츄, 시동 끄고 깜빡이 실수...아찔한 운전 실력에 제작진 PTSD 호소

정안지 기자

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츄, 시동 끄고 깜빡이 실수...아찔한 운전 실력에 제작진 PTSD 호소

[스포츠조선 정안지 기자]가수 츄가 직접 운전대를 잡고 지인의 집으로 향하는 과정에서 서툰 운전 실력으로 웃음을 안겼다.

27일 유튜브 채널 '지켜츄'에는 "저의 새 식구를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 츄는 메이크업 후 직접 운전해 지인의 집으로 향하기 위해 차를 뺐다. 이 과정에서 사장님은 "차 빼기 힘들어서 빼 드리려고 하다"라고 하자, 츄는 "운전 잘한다"라면서 발끈한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

잠시 후 운전대를 잡은 츄는 "사장님께서 긁으셨는데, 이것 봐라. 한 번에"라면서 능숙한 운전을 자신했다. 하지만 제작진은 "너무 오래 걸린다"라고 장난을 쳤고, 또 한 번 긁힌 츄는 제작진을 응시했다. 이에 화들짝 놀란 제작진은 "앞에 봐라. 깜짝 놀랐다"라고 해 웃음을 자아냈다.

이어 츄는 코너링을 할 때마다 긴장되는 모습을 보이면서도 "사람을 오랜만에 태워본다"고 말했다. 그러면서 "오늘 아침에 리센트 친구들이 샵을 여기 다니더라. 그래서 리센느 친구들한테 운전 잘하는 기를 받고 왔다"라고 너스레를 떨었다.

츄, 시동 끄고 깜빡이 실수...아찔한 운전 실력에 제작진 PTSD 호소

그러나 그 순간 제작진은 "무슨 소리냐"라며 놀랐고, 깜빡이를 켜놓은 사실을 알아차린 츄는 "잘못 켜놨다"라면서 황급히 깜빡이를 껐다. 이어 츄는 "죄송하다"라고 사과했고, 제작진은 "PTSD 오는 것 같다"라고 말해 웃음을 더했다.

뿐만 아니라 츄는 말을 듣지 않는 내비게이션을 작동시키던 중 시동까지 켰다. 이에 놀란 제작진을 향해 츄는 "원래 이렇게 해야 되는 거 모르냐"라며 태연하게 말하며 능청스러운 모습을 보였다.

이어 츄는 "옆자리가..."라고 말을 꺼내자, 제작진은 "죽기 딱"이라고 받아쳤다. 당황한 츄는 "승차감이 별로다"라면서 "죽기 뭐라고 했냐"라고 말해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

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