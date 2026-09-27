고윤정, 파리에서도 연예인 아우라 못 숨겨..그냥 거리 걸었을 뿐인데 빛이 나네

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고윤정이 프랑스 파리에서 보낸 시간을 사진으로 전하며 근황을 알렸다.

고윤정은 27일 개인 계정에 별도의 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 고윤정은 편안한 옷차림으로 파리 곳곳을 둘러보고 있다. 네이비색 맨투맨에 연청 데님을 매치한 그는 음료를 들고 거리를 거닐며 카메라를 바라보는 등 자연스러운 모습을 보여줬다.

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센강 주변에서 포착된 모습도 눈길을 끌었다. 강변에 서서 햇빛을 손으로 가리거나 주변 풍경을 바라보는 모습에서 여행지에서 잠시 여유를 즐기는 분위기가 느껴진다.

낮과 달리 밤에는 한층 차분한 스타일을 선보였다. 머리를 묶고 검은색 코트를 걸친 고윤정은 조명이 켜진 파리의 골목을 배경으로 사진을 남겼다. 카메라 앞에 멈춰 서 있는 모습부터 뒤를 돌아보는 순간까지 다양한 장면이 담겼다.

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꾸밈을 최소화한 낮의 편안한 모습과 어두운 거리에서 보여준 세련된 분위기가 대비되며 고윤정의 색다른 매력을 보여줬다.

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한편 고윤정은 영화 '남벌'에서 애령 역을 맡아 관객들과 만날 예정이며, 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙 시즌2'에서는 장희수 역으로 출연한다.

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tokkig@sportschosun.com