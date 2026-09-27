배정남, '유일한 가족' 반려견 떠나보낸 지 1년…초에 새긴 애절한 진심

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 겸 배우 배정남이 무지개 다리를 건넌 반려견 벨의 1주기를 맞아 사찰을 찾아 추모하며 깊은 그리움을 전했다.

배정남은 27일 자신의 SNS를 통해 "우리 딸 어느덧 벌써 1주기"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 1년 전 무지개다리를 건넌 반려견 벨을 추모하기 위해 사찰을 찾은 배정남의 모습이 담겼다.

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배정남은 초에 '벨 1주기, 동생들 잘 지켜줘. 사랑해. 고마워. 우리 딸, 너무 고맙고 사랑해 아빠가'라고 적으며 벨을 향한 마음을 전했다.

이어 배정남은 벨의 모습을 본뜬 인형을 손에 든 채 옅은 미소를 짓기도 했다. 사진 속 배정남의 담담한 모습에서는 떠난 벨을 향한 깊은 그리움이 느껴졌다.

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배정남은 "시간 참 빨리 간다. 아빠 보러 오라고 얼마 전 고맙게도 꿈에도 나와주고 오늘 날씨도 너무 좋다"라면서 "너무 보고 싶다. 우리 딸 오빠, 동생들이랑 많이 뛰어놀고 재미있게 잘 놀고 있어라. 사랑한다. 2013.11.7-2025.9.27"라고 덧붙이며 벨을 향한 애틋한 마음을 전했다.

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한편, 벨은 배정남에게 '유일한 가족'으로 불릴 만큼 각별한 존재였다. 벨은 지난 2022년 급성 목 디스크로 인해 전신마비 위기에 처했으나, 당시 배정남이 벨의 곁을 지키며 재활 과정을 함께했고 벨이 회복하는 모습은 많은 이들의 응원을 받았다. 그러나 이후 벨은 악성 종양인 근육암 진단을 받고 다시 수술을 받았고, 투병 끝에 지난해 9월 무지개다리를 건넜다.

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anjee85@sportschosun.com