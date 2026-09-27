[아시안게임] 한국 e스포츠 '포켓몬 유나이트', 일본 벽 넘지 못하며 동메달 획득

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한국 e스포츠 '포켓몬 유나이트' 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임서 동메달을 추가했다.

한국은 27일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 '포켓몬 유나이트' 준결승전에서 개최국 일본에 0대2로 패했다. 3~4위전이 없기에 자동으로 동메달이 확정됐다.

'포켓몬' IP로 만들어진 기지 점령 게임 '포켓몬 유나이트'은 이번 대회에 처음으로 채택된 종목으로, 한국에선 진수빈 김재영 박성순 이지환 조민혁 등 T1 단일팀이 국가대표로 나섰다.

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한국은 조별리그에서 인도를 2대0으로 꺾었지만 일본에 1대2로 패하며 2위로 8강에 올랐다. 이날 진행된 8강전에서 싱가포르를 2대1로 꺾으며 4강에 올랐지만, 다시 만난 일본의 벽을 넘지 못하며 대회 전 목표로 했던 은메달 획득에는 아쉽게 실패했다.

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한국 e스포츠는 대전 격투게임에서 금메달, '뿌요뿌요 챔피언스'에서 은메달을 따낸데 이어 '그란 투리스모7'과 이날 '포켓몬 유나이트'에서 동메달 등 이날 현재 메달 4개를 획득하며 '메달 사냥'을 이어가고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com