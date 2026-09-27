박성광 ♥이솔이, 반려견 ‘겨울이’ 호흡 정지 아픔 고백..“기적처럼 고비 넘겼다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 위급한 상황을 겪은 반려견 '겨울이'의 근황과 함께 애틋한 심경을 전했다.

이솔이는 27일 개인 계정에 장문의 글을 올려 겨울이가 한때 호흡을 멈췄던 사실을 알렸다.

그는 "어제 오전, 겨울이가 잠시 호흡을 멈췄습니다"라고 운을 뗀 뒤 작은 베드에 누워 가쁜 숨을 몰아쉬던 겨울이를 바라보며 극도의 무기력함을 느꼈다고 털어놨다.

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십여 년 동안 함께 지내온 겨울이의 모습을 바라보면서 평범하게 지나쳤던 일상 속 순간들도 떠올랐다고 했다. 이솔이는 "그때 한 번 더 안아줄걸. 한 번 더 바라봐줄걸. 조금 더 같이 있어줄걸"이라며 지난 시간을 되돌아봤다.

상실에 대한 두려움이 커지면서 스스로를 탓하기도 했다고. 사랑하는 존재와의 이별을 앞두고 자신이 할 수 있는 일이 너무나 제한적이라는 현실에 여러 차례 무너졌다고 고백했다.

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그러면서도 이솔이는 겨울이를 혼자 두지 않고 무서운 순간 곁을 지켜주겠다는 마음으로 밤을 보냈다고 전했다.

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다행히 겨울이는 의료진의 세심한 치료와 많은 이들의 응원 속에서 큰 고비를 한 차례 넘겼다. 이솔이는 "겨울이는 기적처럼 큰 고비를 한 번 넘겼습니다"라며 앞으로 이어질 긴 치료 과정에 다시 힘을 내겠다고 밝혔다.

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특히 힘든 시간을 보내던 중 받은 한 통의 전화가 큰 위로가 됐다고 전했다. 상대방이 "괜찮아?, 밥은 먹었어?, 잠은 잤어?"라고 묻자 이솔이는 겨울이의 상태를 먼저 이야기했고, 이에 돌아온 "아니, 자기 말이야"라는 말에 따뜻함을 느꼈다고 했다.

이솔이는 이를 계기로 힘든 일상 속에서도 서로의 마음을 살피는 다정함이 필요하다는 생각을 전했다. 이어 "내가 웃는다고 해서 네가 덜 소중한 것도 아니고, 잠시 행복하다고 해서 너를 잊은 것도 아니며, 내가 살아간다고 해서 너를 두고 가는 것도 아니라는 것을 우리 아가들도 알고 있겠죠 .. :)"라고 적었다.

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끝으로 이솔이는 자신의 일상을 지켜봐 주고 겨울이를 함께 걱정해준 이들에게 감사의 마음을 전했다. 그는 "친구들 보내준 마음 하나하나가 겨울이에게 가 닿았다고 생각해요. 너무나 고마워요! .."라고 인사를 남겼다.

한편 이솔이는 박성광과 결혼했으며, 반려견과 함께하는 일상을 SNS를 통해 꾸준히 공유해왔다.

tokkig@sportschosun.com