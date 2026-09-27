츄, '핑크 재킷·청바지' 축가룩 사과...母는 한숨 "제일 아끼는 옷"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 츄가 제작진의 결혼식에서 첫 축가를 불렀던 당시를 떠올리며, 결혼식 하객 패션을 두고 겪었던 웃지 못할 에피소드를 공개했다.

27일 유튜브 채널 '지켜츄'에는 "저의 새 식구를 소개합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 츄는 제작진의 결혼식에서 축가를 불렀던 당시를 떠올리며 "그때가 내 첫 축가였다"라고 말했다. 이어 "사복을 입고 갔다. 근데 스타일리스트분한테 받아서 가도 괜찮은 거더라"면서 "어른 되고 결혼식을 처음 가 보니까 뭘 입고 가야 하는지를 몰랐는데, 일단 정장 느낌을 입고 가는 거라고 하더라"라며 당시 상황을 설명했다.

Advertisement

하지만 집에 있는 옷을 살펴보니 색깔 있는 옷밖에 없었다고. 츄는 "핑크색 재킷에 엄마가 바지도 단정하게 입고 가라고 해서 단정한 거를 고르다가 청바지를 골랐다. 그리고 운동화를 신었다"라고 말했다.

츄는 당시 자신의 옷차림에 대해 "내 기준에 정말 단정하고, 내가 제일 아끼는 재킷과 옷을 조합해서 입어서 '예쁘다'고 생각했다"라면서 "딱 튀지도 않고 단정하게 입었다고 생각했는데 엄마가 나를 보자마자 한숨을 내쉬더라"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 츄는 "그래서 그게 미안하더라고요"라고 사과를 했다.

Advertisement

그러자 제작진은 "난 너무 예쁘게 잘 입고 왔다고 생각했다"라고 했고, 츄는 "제일 아끼는 재킷 입고 간 거다. 그거 그때 입고 한 번도 안 입었다"라며 웃었다.

Advertisement

츄는 결혼식에 참석한 하객들의 반응에 대해서도 이야기했다. 그는 "하객분들한테 연예인같이 대우받아서 너무 신났다"라며 당시의 기분을 전했다.

Advertisement

이에 제작진은 "인생의 꿈 중의 하나였다. 결혼할 때 친한 연예인이 와서 축가를 해 주면 너무 좋겠다는 걸 꿈꾸고 있었는데 츄가 해줬다"라고 특별했던 순간을 회상했다.

anjee85@sportschosun.com