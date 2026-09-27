"자랑할 인연 아닌데" 안소희, 로이킴과 '10년 우정' 자랑했다 '구독취소' 댓글창 난리

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 안소희가 가수 로이킴과 10년 가까이 이어온 우정을 공개한 가운데, 뜻밖의 후폭풍이 이어지고 있다. 일부 팬들이 로이킴의 과거 논란을 다시 소환하면서 안소희의 유튜브 댓글창까지 갑론을박으로 번진 것이다.

안소희는 지난 25일 자신의 유튜브 채널에 '10년지기 로이킴이랑 한남동에서 쇼핑하고 카페 나들이'라는 제목의 영상을 공개했다. 두 사람은 한남동에서 쇼핑을 하고 카페를 찾으며 서로의 취향과 고민에 관한 이야기를 나눴다.

특히 이날 처음 알려진 것은 두 사람의 오랜 인연이었다. 안소희는 "사람들이 잘 모른다. 우리가 친분이 있다는 걸"이라며 "거의 10년 됐더라"고 밝혔다. 로이킴 역시 "거의 10년이 됐다"고 말했다. 두 사람이 처음 만난 곳은 미국이었다.

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두 사람의 관계는 영상 곳곳에서도 드러났다. 로이킴은 안소희의 공연을 꾸준히 관람했다며 최근 공연까지 챙겨봤다고 밝혔고, 안소희는 로이킴과 처음 만났을 당시 그가 300만원 상당의 화려한 니트를 입고 있었던 기억까지 떠올렸다.

서로 옷을 골라주는 과정에서도 거리낌 없는 농담이 오갔다. 로이킴은 안소희가 골라준 옷을 평가하다 "워낙 연애 경험이 없다 보니까 남자들을 옷 입히는 데 너무 서툰 게 느껴진다"고 장난쳤고, 안소희가 소개팅 룩을 제안하자 로이킴은 "애프터가 아니라 나중에 낳을 아이의 이름을 지으면서 미래까지 그릴 수 있다"고 받아쳤다.

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카페에서는 로이킴이 안소희에게 와인을 선물했고, 두 사람은 다음에는 와인을 마시는 콘텐츠를 함께하자는 약속도 했다. 영상 말미 안소희는 로이킴의 새 앨범과 공연을 응원했고, 로이킴 역시 "저한테 너무 좋은 얘기만 해줘서 제 나름대로 힐링하고 가는 것 같다"며 고마움을 전했다.

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하지만 영상 공개 후 예상하지 못했던 반응도 쏟아졌다. 로이킴은 2019년 이른바 '정준영 단톡방' 사태 당시 음란물 유포 혐의로 조사를 받았으나, 이후 기소유예 처분을 받았다.

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이에 27일 현재 해당 영상 댓글에는 두 사람의 우정을 반기는 반응과 함께 로이킴의 과거 논란을 언급하며 안소희에게 실망감을 표시하는 의견이 뒤섞여 있다.

실제 댓글에는 "정준영 친구 로이킴을 소희 유튜브에서 봐야 함?", "오랜 팬이었는데 달리 보인다", "소희 채널 오픈부터 구독 중이었는데 계속 실망만 남아서 구독 해지하고 간다", "게스트 나왔는데 욕 있으면 당연히 댓글 지우겠지" 등의 반응이 등장했다.

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반면 로이킴을 향한 비판이 과도하다는 반론도 만만치 않다. "자랑할 우정 박제할 우정 아닌데 뭐임", "10년 지기 절친 알고 싶지 않았다"는 의견과 맞서 "정준영 승리 친구랑 콘텐츠"라는 지적에 반박하는 댓글도 이어지면서 댓글창 자체가 논쟁의 장으로 변한 모습이다. 이날 관련 보도에서도 '실망했다', '구독을 취소하겠다'는 반응과 로이킴 팬들의 반론이 동시에 이어지고 있다고 전했다.

결국 10년 동안 이어온 의외의 우정을 처음 공개한 두 사람의 영상이 본래 내용보다 댓글창의 갑론을박으로 더 큰 관심을 받게 됐다. 영상 공개 직후에는 "뜻밖의 조합인데 케미가 좋다", "서로 진짜 아끼는 게 보인다"는 호의적인 반응도 적지 않았던 만큼, 두 사람의 친분을 둘러싼 엇갈린 시선은 당분간 이어질 것으로 보인다.

olzllovely@sportschosun.com