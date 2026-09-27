'량현량하' 김량하, 모델 김희와 내년 1월 결혼..."10년 친구서 부부로" [공식]

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[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 량현량하 출신 김량하가 품절남 대열에 합류한다.

김량하는 오는 2027년 1월 17일 서울 모처에서 동갑내기 패션·레이싱 모델 김희와 백년가약을 맺는다.

두 사람은 최근 예식장 계약을 마치고 본격적인 결혼 준비에 돌입했다.

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김량하의 마음을 사로잡은 주인공은 10년 넘게 편한 친구로 지내온 동갑내기 모델 김희다. 평소 방송과 인터뷰를 통해 "결혼 생각이 없다"고 밝혀왔던 김량하는 오랜 시간 곁을 진중하게 지켜준 김희에게 깊은 신뢰와 애정을 느끼며 연인으로 발전했다.

김량하는 "오랜 시간 친구로 지내며 서로의 가장 솔직한 모습을 보아왔다. 곁에서 변함없이 힘이 되어주는 김희를 보며 이 사람과 함께라면 평생을 함께해도 좋겠다는 확신이 들었다"며 결혼을 결심한 배경을 전했다.

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한편 김량하는 만 12세의 어린 나이에 JYP엔터테인먼트 최초의 가수로 데뷔해 '춤이 뭐길래', '학교를 안 갔어' 등 전 국민적 히트곡을 남겼다.

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현재는 밀키트 브랜드 CEO이자 마케팅 에이전시 대표로서 꾸준한 좋은 성과를 내며 사업가 행보를 이어가고 있으며, 본업인 아티스트로서의 컴백도 앞두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com