'조우종♥' 정다은, 알고보니 '섬유업계 거물' 가족사…"조부가 세운 공장 업계 1·2위"

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 정다은이 의류 브랜드를 운영하며 뒤늦게 알게 된 가족사를 공개했다.

정다은은 26일 자신의 SNS에 아버지와 함께한 영상을 공개하며 '원단 공장 손녀딸 이야기'를 전했다.

정다은에 따르면 할아버지는 의상실에서 일을 시작해 학교 단체복 등을 만들었으며, 이후 P방직 초창기 멤버로 들어가 전성기를 함께했다. 이후 직접 원단 공장까지 세우며 평생을 옷과 섬유산업에 몸담았다.

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정다은은 자신이 20대일 때 할아버지가 세상을 떠나 당시에는 이런 이야기를 자세히 알지 못했다고 했다. 그러나 자신이 직접 의류 브랜드를 시작하면서 아버지가 과거 이야기를 하나둘 들려주기 시작했다고.

특히 할아버지가 세운 공장은 최근까지 명맥을 이어왔던 것으로 전해졌다. 정다은은 영상에서 "아버지께서 올해 공장을 파셨어요. 할아버지께서 세우셔서 1, 2위를 다투던 모직 공장이었는데 섬유산업도 저물고 할아버지께선 돌아가시고 규모를 줄여가다가 새 주인을 만났다네요"라고 밝혔다.

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공교롭게도 가족의 공장이 긴 역사를 마무리하는 사이 손녀인 정다은은 자신의 이름으로 새로운 의류 사업을 시작했다.

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정다은은 "옷 브랜드를 만들었던 해, 아버지는 저를 보며 할아버지가 떠오른다고 하셨어요"라며 "옷 분야에 평생 몸담으셨던 할아버지가 가끔 불도저 같은 면이 있었는데 저도 그렇다나요"라고 전했다.

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자신이 유독 옷에 끌렸던 이유도 새삼 돌아보게 됐다. 정다은은 "그러고 보면 제가 이렇게 옷 브랜드를 하는 게 신기하기도 하면서, 그래서 그렇게 옷을 좋아하고 끌렸구나 싶어요"라며 할아버지와 자신 사이의 연결고리에 남다른 의미를 부여했다.

정다은은 현재 의류업에 몸담고 있는 사람들을 보면서도 할아버지를 떠올린다고 했다.

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그는 "할아버지도 할아버지께서 열정을 불태웠던 공장도 지금은 없지만 저는 곳곳에서 할아버지를 봐요"라며 30년째 품질과 타협하지 않는 거래처 사장, 완성된 제품을 소중하게 다루는 공장 사장, 가업을 물려받아 자부심을 갖고 일하는 젊은 사업가들을 언급했다.

이어 이들을 "이 일을 사랑하고 업계를 지키는 장인 같기도 하고 순정파 같기도 한 분들"이라고 표현하며 "그 묵묵한 진심이 더 잘 느껴지는 건 할아버지 덕도 있겠죠?"라고 말했다.

할아버지가 세운 공장은 사라졌지만 그 정신만큼은 자신이 이어가겠다는 다짐도 남겼다. 정다은은 "이제 공장은 없지만 그 진심만큼은 제가 이어나가볼게요. 할아버지와 함께 걷는다는 마음으로요. 지켜봐주실 거죠?"라고 덧붙였다.

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한편 2008년 KBS 34기 공채 아나운서로 입사한 정다은은 2023년 KBS를 떠나 프리랜서로 전향했다. 이후 방송 활동뿐 아니라 의류 브랜드를 론칭하며 사업가로도 활동 영역을 넓혔다.

정다은의 사업 도전은 방송에서도 소개된 바 있다. 남편 조우종은 지난해 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서 아내의 사업을 지원하고 있다며 자신을 "농업용수"에 빗대 "없는 물을 계속 끌어다 쓴다. 늘 대주고 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 안기기도 했다.

정다은은 조우종과 KBS 아나운서 선후배로 만나 2017년 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com