박경혜, 문제의 6평 원룸 이사 고민 "강남에서 벗어나려 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박경혜가 강남 원룸 이사를 고민 중이다.

27일 박경혜의 유튜브 채널에서는 '벌써 크리스마스를 준비하는 솔로'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박경혜는 싱숭생숭한 마음에 타로를 보러 갔다. "재물운은 2028년에 들어온다"는 말에 신난 박경혜는 "너무 기다릴 법 하다. 얼마 안 남았다"고 기뻐했다.

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하지만 전문가는 "문제는 귀도 팔랑귀다. 사기 잘 당할 수 있다"고 밝혔고 박경혜는 "저는 항상 친한 분들은 자기가 옥장판을 팔게 되면 '경혜한테 2개는 팔자'고 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

결혼운에 대해서는 "만약 결혼한다 하면 나이가 있는 분하고 결혼하는 게 편하다. 결혼운은 2029년에 들어온다"고 밝혔다. 연애 안 한지 4년 차라는 박경혜는 "안하고 싶은 게 아니라 아무도 저를 안 좋아한다"고 토로했다. 이에 전문가는 "(연애운은) 일하고 같이 들어온다"며 "두 가지를 같이 잘할 수는 없다. 두 가지를 다 잘할 순 없다"고 밝혔다. 그러자 박경혜는 "연애를 포기하겠다. 저는 일하고 싶다"고 단호하게 말했다.

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이어 박경혜는 자신의 고민을 밝혔다. 박경혜는 "지금 이사를 할까 말까 고민 중이다. 이 집 만기가 11월이다. 이 집을 떠나는 게 좋을지 1년 더 연장할지"라고 고민하며 카드를 뽑았다. 이에 전문가는 "뭔가 데일 거다. 갑자기 (집에) 정이 떨어진다든지 좋게만 생각했는데 뭔가 아니라고 생각할 수도 있다"며 "그 근처로 가실 거냐"고 물었다. 박경혜는 "좀 더 멀리로 보고 있다. 강남에서 좀 벗어나려 한다"고 밝혔다.

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한편, 배우 박경혜는 최근 유튜브 채널을 통해 강남 6평에서 거주하는 현실 자취 일상을 공개하고 있다. 박경혜가 이사한 원룸은 자취 시작부터 곰팡이, 초파리 떼 등 여러 고난들이 이어졌지만, 박경혜는 긍정적으로 해결해나가며 많은 응원을 받아왔다.

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wjlee@sportschosun.com