이선민 "32살까지 수익 0원"…데뷔 10년 만에 지상파 싹쓸이 '대반전'

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 이선민이 뒤늦게 전성기를 맞기까지 길었던 무명 시절을 돌아봤다.

지난 24일 이선민은 유튜브 채널 '휴먼스토리'에 출연해 자신의 집에서 시작해 자동차 정기검사, 라디오와 방송 녹화 현장까지 바쁜 하루를 공개했다.

이날 이선민은 개그맨 생활을 시작한 지 "10년하고 3개월 됐다"며 최근 쏟아지는 관심에 "한마디로 설명하면 감개무량하다. 너무 감사드릴 뿐"이라고 말했다.

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그도 그럴 것이 지금의 활약 뒤에는 긴 무명 시절이 있었다. 이선민은 4년 동안 개그맨 지망생 생활을 한 끝에 29살에 데뷔했지만, SBS '웃찾사'가 폐지되면서 30살에 사실상 일자리를 잃었다고 회상했다.

특히 그는 "32살 때까지 수익이 무일푼이었다. 33살부터 돈을 벌어서 이 차를 샀다"며 "그러니까 돈을 번 지 이제 6년 됐다"고 밝혔다.

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그럼에도 코미디언을 포기할 생각은 하지 않았다고. 이선민은 "단 한 번도 포기에 대한 생각은 해본 적 없는 것 같다"며 자신의 원동력으로 '자기 확신'을 꼽았다.

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그는 "'이대로 그만두면 나는 평생 후회하지 않을까'라는 생각이 있었다. '웃찾사'에서 내가 큰 활약을 한 것도 아닌데 무대가 없어졌다고 코미디를 그만둔다는 걸 내 스스로가 용납하지 못했다"고 털어놨다.

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이어 "이때까지 이렇게 힘들게 해왔는데 보여준 것도 아직 없는데 아쉽지 않을까라는 생각에 지금까지 하고 있는 것 같다"고 말했다.

이후 이선민은 조훈과 유튜브 채널 '면상들'을 시작했다. 당시 한강에서 커플들의 상황에 맞춰 음악을 트는 'BGM 몰카' 콘텐츠가 인기를 끌며 영상 조회수가 300만~400만 회, 최고 700만 회까지 치솟았다고 설명했다.

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이후 메타코미디에 합류한 이선민은 '메타코미디클럽'을 비롯해 넷플릭스 '코미디 로얄', '코미디 리벤지' 등에 출연하며 차근차근 인지도를 쌓았다. 최근에는 '나 혼자 산다', '놀면 뭐하니?', '라디오스타', '동상이몽' 등 지상파 인기 예능까지 활동 영역을 넓혔다.

현재 상황은 무명 시절과 완전히 달라졌다. 이선민은 최근 하루에 2~3개 이상의 스케줄을 소화하고 있다며 "2주 사이에 거의 4시간 정도밖에 못 잤다"고 털어놨다. 결국 '나는 솔로'를 보던 중 소파에서 잠들어 약 8시간 동안 내리 잤던 일화도 공개했다.

한편 이선민은 2016년 SBS '웃찾사-레전드 매치'로 데뷔했다. 이선민은 최근 걸그룹 리센느 멤버 원이와 함께한 웹예능 '나의 연수 아저씨'가 화제를 모으면서 대중적 인지도를 크게 높였다. 이선민과 유영우가 초보 운전자 원이의 운전 연수를 돕는 과정에서 보여준 '삼촌·조카 케미'가 입소문을 탔고, 콘텐츠의 인기와 함께 이선민과 원이 모두 주목받았다.

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이후 원이와 리센느는 'LOVE ATTACK' 역주행 등으로 상승세를 탔고, 이선민 역시 '원이 삼촌'으로 불리며 '나 혼자 산다', '놀면 뭐하니?', '라디오스타' 등 지상파 예능까지 활동 영역을 넓혔다. 이선민은 최근 '컬투쇼'에서 리센느를 두고 "내가 키웠다고 하겠다"고 너스레를 떨 만큼 각별한 애정을 드러내기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com