'다운증후군 부부' 서은혜, '임신설 악플' 후 되찾은 평화 "추석에도 그림 작업"

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[스포츠조선 이우주 기자] 다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)가 임신설 해프닝 후 근황을 공개했다.

서은혜의 유튜브 채널에서는 27일 "은혜 작가에게 그림 작업은 커피 마시기, 삼시세끼 밥 먹기와 같은 일상의 루틴입니다. 추석 연휴에도 여느 때와 다름 없이 주문 받은 그림을 그리고 있답니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진ㅇ이 게재됐다.

공개된 사진 속에는 그림 작업에 몰두 중인 서은혜의 모습이 담겼다. 편안한 민소매 원피스 차림의 서은혜는 작업실에 자리를 잡고 열심히 그림을 그리고 있어 눈길을 모은다. 특히 최근 임신설이 불거졌던 서은혜는 다시 일상을 되찾은 듯 보인다.

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지난 25일 서은혜는 남편 조영남과 나란히 앉아 초음파 사진을 들고 있는 사진을 게재했다가 임신설에 휩싸였다. 서은혜가 실제 임신을 한 것인지, 생성형 AI로 만들어낸 사진인지에 대해 여러 추측이 불거진 가운데, 일각에서는 장애인 부부의 임신을 두고 악플을 남기기도 해 씁쓸함을 안겼다.

이후 서은혜 측은 임신이 아니라며 의혹을 부인했다. 서은혜 측은 "느닷없는 임신설에 그냥 웃지요"라며 "은혜 작가 지인으로부터 받은 앱을 통해 추석 인사 카드를 만드는 과정에서 우연히 생성된 AI이미지다. 은혜작가의 임신설은 전혀 사실이 아니며 두 사람은 아이는 갖지 않는 것으로 서로 합의하고 일상의 삶과 경제적 활동을 이어가고 있다"고 밝혔다.

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서은혜 측은 "일종의 해프닝으로 여겨주시면 감사하겠다"며 "보내주신 축하는 저희 부부가 부모로부터의 완전한 독립과 경제적 자립을 위해 더 열심히 일하고 더 행복하게 사는 모습으로 보답하겠다"고 밝혔다.

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한편, 서은혜는 tvN '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 많은 사랑을 받았다. 이후 지난해 5월 발달장애인 일자리에서 만난 조영남과 결혼식을 올렸다.

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wjlee@sportschosun.com