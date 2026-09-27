스윙스, 배우 되려고 1년 동안 타투 지웠더니…첫 영화서 '문신 범벅' 아이러니

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 스윙스가 배우 활동을 위해 타투 제거에 나섰지만, 정작 영화에서는 온몸에 타투를 새긴 캐릭터를 연기하게 된 웃지 못할 상황을 전했다.

스윙스는 27일 자신의 SNS에 영화 촬영 당시로 보이는 사진을 공개하며 "참 아이러니하지. 연기자의 꿈 때문에 타투 지우기 시작했는데 영화 섭외가 너무 감사하게도 되더니 바로 타투 박힌 캐릭터로 연기"라고 적었다.

이어 "불만 있다는 말 아님! 그냥 재밌잖아"라고 덧붙이며 예상치 못한 상황을 유쾌하게 받아들였다.

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함께 공개된 사진 속 스윙스는 가운을 걸친 채 거울 셀카를 찍고 있다. 특히 얼굴과 이마, 목 부근까지 타투 분장을 한 모습이 눈길을 끈다. 실제 자신의 타투를 지우고 있는 와중에 작품에서는 오히려 새로운 타투를 더한 캐릭터를 연기하게 된 셈이다.

스윙스는 최근 래퍼를 넘어 배우 문지훈으로 활동 영역을 넓히고 있다. 지난 2월에는 직접 타투 제거 시술 사실을 공개하며 "나는 이제 배우 학도의 길을 걷는다"고 밝히기도 했다.

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특히 지난 9일 MBC '라디오스타'에서는 연기를 위해 타투뿐 아니라 피어싱 흔적까지 없애고 있다고 밝혔다. 사극 등 다양한 캐릭터를 소화하기 위한 선택으로, 타투를 모두 지우는 데 앞으로 약 1년이 더 걸릴 것 같다고 설명했다.

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그런 가운데 스윙스는 지난 23일 개봉한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 상업영화 배우로 본격적인 첫발을 내디뎠다. 그는 연기를 시작한 지 약 반년 만에 작품에 합류한 것을 두고 "로또에 당첨된 것 같다"고 표현할 만큼 남다른 애정을 드러낸 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com