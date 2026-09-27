에버글로우 출신 왕이런 "8년간 수입 0원…母에게 생활비 받았다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 에버글로우 출신 왕이런이 데뷔 후 오랜 기간 수입이 없었다고 털어놨다.

왕이런은 최근 홍콩에서 열린 '2026 ?注流舞蹈大?' 오프라인 로드쇼에 참석해 무대를 꾸미고 현지 매체와 인터뷰를 진행했다.

이날 왕이런은 에스파의 'Lemonade', 우주소녀 다영의 'body' 등에 맞춰 퍼포먼스를 선보이며 여전한 춤 실력을 드러냈다.

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특히 관심을 모은 것은 에버글로우 활동 당시 수입에 대한 이야기였다. 현지 매체 등에 따르면 왕이런은 데뷔 후 약 8년 동안 수입이 없었다고 밝히며 현재까지 어머니의 지원을 받아 생활하고 있다는 취지로 이야기했다.

그러면서 이제는 자신이 돈을 벌어 가족에게 돌려주고 싶다는 바람을 드러냈다. 왕이런은 현재 열심히 돈을 모으는 것이 목표라며 부모님과 가족에게 더 나은 생활을 선물하고 싶다는 뜻을 전했다.

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왕이런의 '수입 0원' 고백은 이번이 처음은 아니다. 왕이런은 지난해에도 에버글로우 데뷔 이후 오랜 기간 정산받은 수입이 없었다는 사실을 공개해 화제를 모았다. 당시에는 기본적인 급여뿐 아니라 팬 소통 플랫폼과 관련된 수익 역시 정산받지 못했다는 취지의 주장을 내놓기도 했다.

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이에 당시 소속사 위에화엔터테인먼트의 두화 CEO도 직접 입장을 밝힌 바 있다. 두화는 에버글로우 데뷔와 활동 과정에서 회사가 상당한 비용을 투자했으며 아직 투자금이 회수되지 않았다는 취지로 설명했다.

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한편 왕이런은 2019년 에버글로우 멤버로 데뷔해 '봉봉쇼콜라', 'Adios', 'DUN DUN' 등의 곡으로 활동했다. 이후 위에화엔터테인먼트와의 전속계약 종료와 함께 팀을 떠났으며, 현재는 고향인 중국을 중심으로 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com