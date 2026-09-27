"김새롬, 몸만 있는 남자 또 만나냐" 김구라, 재혼 언급한 박미선에 발끈 ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 김구라가 김새롬의 재혼에 대해 언급한다.

24일 MBC 예능프로그램 '라디오스타' 측은 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미의 출연 예고편을 공개했다.

유방암을 투병한 박미선은 당시 이봉원의 반응에 대해 "'아프다' 얘기했더니 '내가 있잖아'라고 하더라. 그가 나의 울타리였다. 설레더라"라고 쑥스러워했다. 박미선과 함께 영혼의 단짝 김정난도 출연했다. 방탄소년단의 팬이라는 김정난은 박미선까지 입덕시켰다고 밝혔다.

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그런가 하면 김새롬은 '돌싱의 아이콘'이 된 근황을 밝힌다. 김새롬은 "이혼 그렇게 어려운 거 아니다. (남자 쪽에서) 서장훈 아저씨가 있다면 여자 쪽에선 내가 하겠다"고 당당하게 밝힌다. 특히 김새롬은 "단 한번도 연애를 쉰 적도 없고 삼성동으로 진입해서"라며 "학군도 생각해야 하니까"라고 재혼을 언급한다. 김새롬의 준비된 모습을 본 박미선은 "몸만 있으면 좋겠다"고 밝혔고 김정난 역시 "결혼해야겠다"고 말한다. 이에 김구라는 "몸만 있는 남자를 또 만나라는 거냐"라고 일침해 웃음을 안긴다.

wjlee@sportschosun.com