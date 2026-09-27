정수정, 14세 데뷔→칸 레드카펫 밟았지만…"내 삶 자유롭지 않아, 갇혀 있어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 정수정이 어린 나이에 연예계에 발을 들인 뒤 달라진 삶을 돌아봤다.

27일 'W KOREA' 유튜브 채널에는 '지금의 정수정을 만든 결정적 순간은 언제였나요?'라는 제목의 인터뷰 영상이 공개됐다.

이날 정수정은 지금의 자신을 만든 결정적인 순간으로 어린 시절 연습생이 되기로 했던 선택을 꼽았다.

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정수정은 "연습생으로 들어간 선택부터가 지금의 저를 그냥 있게 한 것"이라며 "그때는 너무 어렸으니까 정말 대수롭지 않게 생각했다. 그 무게감을 그렇게 크게 못 느꼈다"고 떠올렸다.

특히 그는 "요즘의 12살은 다를 수도 있다"면서도 "그때의 선택이 지금 생각해 보면 너무너무 큰 건데, 당시에는 아무것도 모르고 그냥 '할게요'라고 했다"고 말했다. 어린 시절 가볍게 내렸던 결정 하나가 이후 가수와 배우로 살아가는 인생 전체를 바꿔놓은 셈이다.

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오랜 시간 대중의 시선 속에서 살아온 데 따른 솔직한 속내도 털어놨다. 정수정은 평소 자신의 삶이 자유롭냐는 질문에 "자유로운 게 좀 아닌 느낌은 있는 것 같다"며 "조금 더 조심하게 되고 걱정하게 되고, 사소한 것도 좀 더 신경 쓰게 된다"고 밝혔다.

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이어 "생각해 보면 나는 어렸을 때보다 조금 더 갇혀 있는 것 같다는 생각도 든다"면서도 "또 자유로운 면도 있다. 그래서 반반인 것 같다"고 덧붙였다.

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차가워 보인다는 자신의 이미지에 대해서도 이야기했다. 정수정은 만약 자신을 주인공으로 영화나 드라마를 만든다면 화려하게 포장하기보다는 평범한 모습을 담고 싶다고 했다.

그는 "애초에 사람들이 저를 좀 차갑게 보는 게 있다"며 "차가운 면도 있지만 안 그런 면이 더 많다고 생각한다. 그런 부분을 조금 더 보여주지 않을까 싶다. 저 되게 평범하다"고 웃었다.

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쉼 없이 활동을 이어가는 이유는 결국 자신의 '욕심'이라고 밝혔다. 음악과 연기 모두 놓치고 싶지 않다는 것. 정수정은 "음악도 하고 작품도 계속 하고 싶고 여러 가지 일을 하고 싶은 건 다 저한테서 나오는 것 같다"며 "누구는 그게 네가 너무 욕심이 많아서 하는 거라고 하는데 맞는 것 같기도 하다"고 인정했다.

이어 "음악을 좋아하니까 음악을 놓지 않고 싶었다. 더 늦으면 안 될 것 같고 후회할 것 같았다"며 "나는 후회하기 싫어하는 사람"이라고 말했다. 연기에 대해서도 "하다 보면 더 좋은 캐릭터를 맡아보고 싶고 다른 사람들과 작업하고 싶다는 욕심이 생긴다"고 설명했다.

올해 역시 쉴 틈 없는 시간을 보내고 있다고. 정수정은 드라마와 영화 촬영을 잇달아 진행한 데 이어 또 다른 드라마 촬영과 앨범 작업까지 병행하고 있다며 "되게 바빴고 끝까지 바쁠 것 같다"고 전했다.

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한편 1994년생인 정수정은 2009년 만 14세의 나이에 그룹 f(x) 멤버 크리스탈로 가요계에 데뷔했다. 이듬해 MBC 시트콤 '볼수록 애교만점'을 통해 연기를 시작한 뒤 '하이킥! 짧은 다리의 역습', '상속자들', '내겐 너무 사랑스러운 그녀', '하백의 신부 2017', '슬기로운 감빵생활', '플레이어', '써치', '경찰수업', '크레이지 러브' 등에 출연하며 배우로 입지를 넓혔다.

스크린에서도 활약했다. 영화 '애비규환'에서 첫 영화 주연을 맡은 데 이어 '새콤달콤', '거미집' 등에 출연했다. 특히 김지운 감독의 '거미집'으로 제76회 칸국제영화제 레드카펫을 밟았으며, 이 작품으로 제33회 부일영화상 신인여자연기상과 제28회 춘사국제영화제 여우조연상을 수상하며 배우로서 존재감을 굳혔다.

olzllovely@sportschosun.com