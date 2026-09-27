장재인, '노브라 패션' 기록에 쿨 반응…"여자가 시원하게 살면 안 돼?"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장재인이 과거 자신의 '노브라 패션' 관련 기록을 발견하고 유쾌한 반응을 보였다.

장재인은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 홍대에서 게릴라 공연을 준비하는 모습을 공개했다.

이날 장재인은 공연에 앞서 직접 홍대 거리에 나가 시민들에게 포스터를 나눠주기로 했다. 특히 과거 Mnet '슈퍼스타K2' 출연 당시의 인지도를 활용해 홍보해보겠다며 자신의 과거 자료를 찾아보기 시작했다.

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장재인은 인터넷에 올라온 자신의 정보를 살펴보던 중 과거 홍대에서 버스킹하던 사진을 발견했다. 그는 "똑같이 생기지 않았나?"라며 "이때 이렇게 버스킹을 했다. 홍대 놀이터 근처였던 것 같기도 하다"고 추억했다.

이어 "이때의 홍대와 지금의 홍대가 얼마나 다른지 한번 비교해보자. 15년 차이"라며 과거 활동 당시의 기록을 살펴봤다.

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그러던 중 예상치 못한 문구가 장재인의 눈에 들어왔다. 자신의 과거 패션과 관련해 '노브라 패션을 즐겨…'라는 내용이 등장한 것. 장재인은 순간 당황한 듯 "이런 거 유튜브에 나가나요?"라고 물은 뒤 웃음을 터뜨렸다. 이어 "저거 뭐야?"라며 자신의 과거 기록에 황당해했다.

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하지만 이내 특유의 솔직한 반응을 보였다. 장재인은 "뭐 여자가 태어나서 시원하게 살면 안 돼?"라며 "시원시원하게 살아요. 뭐 어때?"라고 쿨하게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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이후 장재인은 '슈퍼스타K 장재인'이라는 타이틀을 전면에 내세워 본격적인 거리 홍보에 나섰다. 그는 "알아보지 못하더라도 '혹시 존박, 허각 아세요?'라고 하겠다", "존박, 허각, 강승윤, 김지수로 홍보할 거다. 장재인은 활동 안 한 지 오래됐으니까"라고 셀프 디스까지 곁들였다.

실제로 홍대 거리에서 자신을 알아보는 시민들을 만난 장재인은 반가움을 감추지 못했다. 반면 젊은 시민들이 자신을 알아보지 못하자 "다 나를 모르는데 너무 젊다. 나를 알 수가 없어"라며 씁쓸한 농담을 던지기도 했다.

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장재인은 결국 직접 홍보한 게릴라 공연에서 예상보다 많은 관객과 마주했다. 당초 "세 명 정도 올 것 같다"고 예상했지만 총 11명이 공연장을 찾았고, 장재인은 "너무 많이 와주셨다"며 감격했다.

한편 장재인은 2010년 Mnet '슈퍼스타K2'에 출연해 독특한 음색과 개성 있는 음악 스타일로 주목받았다. 당시 허각, 존박, 강승윤 등과 함께 시즌을 대표하는 참가자로 이름을 알렸으며 이후 싱어송라이터로 꾸준히 음악 활동을 이어왔다.

olzllovely@sportschosun.com