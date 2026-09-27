"주상욱, ♥차예련 요리 맛있으면 스킨십, 뽀뽀하더라" 채정안 폭로에 당황 ('냉부')

[스포츠조선 이우주 기자] '냉장고를 부탁해' 주상욱이 채정안의 폭로에 당황했다.
27일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 배우 주상욱의 냉장고가 공개됐다.
'김부장' 속 빌런으로 활약했던 주상욱. 주상욱은 "방송을 너무 재밌게 보는데 15분 동안 요리하는 게 쉽지 않지 않냐. 어떤 맛일지 궁금했다. 불러주셔서 너무 감사 드리고 기대하겠다"고 밝혔다. 채정안 역시 '냉부' 섭외를 기다렸다며 "장수 프로그램이지 않냐. 예능계 전원일기 같은 느낌 아니냐. 정말 궁금했고 나와보고 싶었다"고 밝혔다.
채정안과 함께 방송에 출연한 적 있다는 안정환은 "촬영하는데 회사에서 다 지켜보고 있더라"라고 폭로했다. 이에 채정안은 "제가 예능에 나가면 너무 흥분해서 장난기가 많다. 방송용 장난이 있는데 쓸데없는 소리를 많이 한 거 같다. 이제 그러지 않는다. 저 달라지지 않았냐"고 했지만 안정환은 "똑같다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
채정안은 주상욱의 아내 차예련과 친했다며 "같은 동네에서 놀았다. 빵집 가고 카페 가고 그때도 예련 씨가 밥을 해줬다. 감자탕을 해줬다"며 "주상욱 씨 실제로는 잘 모르지만 오래 살지 않았냐. 눈빛이 안정적이고 왕 역을 많이 해서 그런지 여유가 있다. 예련이 같이 화려한 불꽃 같은 아이를 감아주셔서 밸런스가 좋아 보인다"고 밝혔다.
주상욱은 '김부장'에서 화제가 된 윤경호의 묵언수행 시청률 공약을 제안한 장본인이라고. 이에 주상욱은 '냉부' 시청률 공약도 걸었다. 주상욱은 "'냉장고를 부탁해'니까 5% 넘으면 냉장고 한 대씩 사드리겠다 했다"며 "7% 넘으면 해외 포상휴가 쏘겠다"고 파격 선언을 했다. 이에 최현석은 "팔 잘릴 각오하고 요리해라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
주상욱은 연예계 소문난 낚시광. 주상욱은 아내 차예련과도 낚시를 자주 간다며 "낚시를 꽤 좋아해서 무늬오징어 낚시는 잘하는 편이다. 손질 다해놓고 다음날 이른 저녁에 지인들을 초대해서 파티를 한다. 찌개나 요리는 아내가 하고 저는 회를 뜬다. 무늬오징어 튀김 같은 건 아내가 한다"고 밝혔다.
요리를 잘하는 차예련은 별명이 차장금일 정도. 주상욱은 "워낙 요리를 많이 하고 유튜브를 거의 매주 요리하는 걸 찍기 때문에 냉장고에 항상 뭐가 많고 정리가 잘 되어있는 편"이라 밝혀 냉장고에 대한 기대를 불렀다.
술을 좋아한다는 주상욱의 냉장고에는 고급 술들이 가득했다. 주상욱은 "'오늘 술을 먹으니까 이 안주를 먹고 싶다'는 게 아니라 안주를 보면 술 생각이 난다. 저녁 메뉴에 따라 주종이 정해진다"고 밝혔다. 차예련의 요리 중 최애 메뉴는 두부조림, 순두부찌개, 닭볶음탕 등의 한식이라고. 이에 채정안은 "너무 맛있으면 스킨십을 바로 하냐. 뽀뽀를 하시더라"라고 물었고 당황한 주상욱은 "칭찬은 많이 해준다"고 얼버무렸다. 냉장고에는 간장들이 종류별로 있었다. 주상욱은 "딸한테 해줄 때 간장국수, 간장달걀밥 이런 간단한 건 제가 한다"고 밝혔다.
이어 주상욱의 희망요리 주제가 공개됐다. 차예련을 위한 요리를 하고 싶다는 주상욱은 "절 위해서 요리를 많이 해주는데 만약 내가 요리를 해준다면 제가 잘 배워서 아내한테 예쁘게 대접해주고 싶다"고 밝혔다.
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