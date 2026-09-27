정호영, 샘킴과 출연료 갈등에 동반 광고도 결렬 "대기업 광고에 7:3 요구" ('냉부')

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[스포츠조선 이우주 기자] '냉장고를 부탁해' 정호영과 샘킴의 동반 광고 결렬 비하인드가 공개됐다.

27일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 배우 주상욱의 냉장고가 공개됐다.

술을 좋아한다는 주상욱의 냉장고에는 고급 술들이 가득했다. 주상욱은 "'오늘 술을 먹으니까 이 안주를 먹고 싶다'는 게 아니라 안주를 보면 술 생각이 난다. 저녁 메뉴에 따라 주종이 정해진다"고 밝혔다.

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주상욱의 희망 요리 주제 역시 소주에 어울리는 안주. 이 주제는 샘킴과 정호영의 대결로 이뤄졌다. 두 사람은 넷플릭스 '흑백요리사2'에서부터 남다른 케미를 보여 형제 같은 모습으로 사랑받았던 바. 하지만 배스트 커플상까지 꿈꿨던 두 사람은 최근에 우정에 균열이 갔다고. 안정환은 "항간에는 동반 광고를 노리고 가짜 커플 행세를 하다가 광고가 안 들어오니까 선을 그었다더라"라고 의혹을 제기했다.

이에 샘킴은 "최근 광고 동반 광고 의뢰가 들어왔다. 그것도 대기업에서 왔다. 저는 '호영이 형하고 해도 괜찮다' 했는데 상대방 쪽에서 고려해보겠다더라"라고 폭로했다. 그러자 정호영은 "웬만하면 저도 해보려 했는데 출연료가 샘킴이 더 높더라. 어느 정도 맞춰줘야 하는데 샘킴이 인기가 생기니까 많이 불렀더라. 나머지를 저한테 준다 했다"며 "6:4만 해도 이해하려 했는데 7:3이었다. 그 뒤로 연락이 없더라"라고 토로했다.

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두 사람의 거침없는 폭로에 채정안은 "'냉부'는 비밀이 없냐"고 놀랐고 김풍은 "대기실에서 많은 이야기를 한다"고 밝혔다. 주상욱 역시 "이거 진짜냐"고 혼란스러워했고 '냉부' 측은 자막을 통해 "농담입니다"라고 덧붙여 수습했다.

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wjlee@sportschosun.com