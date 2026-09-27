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정호영, 샘킴과 출연료 갈등에 동반 광고도 결렬 "대기업 광고에 7:3 요구" ('냉부')

이우주 기자

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정호영, 샘킴과 출연료 갈등에 동반 광고도 결렬 "대기업 광고에 7:3 요구" ('냉부')

[스포츠조선 이우주 기자] '냉장고를 부탁해' 정호영과 샘킴의 동반 광고 결렬 비하인드가 공개됐다.

27일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 배우 주상욱의 냉장고가 공개됐다.

술을 좋아한다는 주상욱의 냉장고에는 고급 술들이 가득했다. 주상욱은 "'오늘 술을 먹으니까 이 안주를 먹고 싶다'는 게 아니라 안주를 보면 술 생각이 난다. 저녁 메뉴에 따라 주종이 정해진다"고 밝혔다.

주상욱의 희망 요리 주제 역시 소주에 어울리는 안주. 이 주제는 샘킴과 정호영의 대결로 이뤄졌다. 두 사람은 넷플릭스 '흑백요리사2'에서부터 남다른 케미를 보여 형제 같은 모습으로 사랑받았던 바. 하지만 배스트 커플상까지 꿈꿨던 두 사람은 최근에 우정에 균열이 갔다고. 안정환은 "항간에는 동반 광고를 노리고 가짜 커플 행세를 하다가 광고가 안 들어오니까 선을 그었다더라"라고 의혹을 제기했다.

정호영, 샘킴과 출연료 갈등에 동반 광고도 결렬 "대기업 광고에 7:3 요구" ('냉부')

이에 샘킴은 "최근 광고 동반 광고 의뢰가 들어왔다. 그것도 대기업에서 왔다. 저는 '호영이 형하고 해도 괜찮다' 했는데 상대방 쪽에서 고려해보겠다더라"라고 폭로했다. 그러자 정호영은 "웬만하면 저도 해보려 했는데 출연료가 샘킴이 더 높더라. 어느 정도 맞춰줘야 하는데 샘킴이 인기가 생기니까 많이 불렀더라. 나머지를 저한테 준다 했다"며 "6:4만 해도 이해하려 했는데 7:3이었다. 그 뒤로 연락이 없더라"라고 토로했다.

두 사람의 거침없는 폭로에 채정안은 "'냉부'는 비밀이 없냐"고 놀랐고 김풍은 "대기실에서 많은 이야기를 한다"고 밝혔다. 주상욱 역시 "이거 진짜냐"고 혼란스러워했고 '냉부' 측은 자막을 통해 "농담입니다"라고 덧붙여 수습했다.

wjlee@sportschosun.com

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