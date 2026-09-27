'62세' 문희경, 홀로 美 떠나 기숙사 생활 "이 나이에 내가 뭐 하는 걸까"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 문희경이 홀로 뉴욕 한 달 살이를 시작했다.

문희경은 27일 "어학원 기숙사 욕실딸린 1인실 이것도 비쌈 뉴욕 물가가"라며 "직접 만들어간 제일 좋아하는 멸치볶음~여긴 공유주방이 있는 곳! 날 못 알아보니 막 다님. 전자렌지에 햇반 데우고 유학생이 된 기분으로 초심으로 가자! 어제 저녁은 40만원! 오늘 아침은 3천원 해결 극과 극 경험 중!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 미국 뉴욕의 한 어학원 기숙사에서 지내는 문희경의 모습이 담겼다. 좁은 기숙사에서도 문희경은 한식을 야무지게 차려 먹으며 뉴욕 생활에 적응해가는 모습.

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앞서 문희경은 버킷리스트 중 하나였던 뉴욕 한 달 살기에 도전한다고 밝힌 바 있다. 문희경은 "드라마도 끝나고 그동안 수고한 나한테 주는 선물 인생 버킷리스트중 하나였던 뉴욕에서의 한 달 살이! 오롯이 혼자 준비했고 언어도 안 통하는 뉴욕에서 영어도 배우고 또 다른 도전을 해볼까 한다"며 "혼자는 처음이라 두렵기도 하고 걱정도 된다. 이 나이에 내가 뭐 하는 걸까 싶기도 하고 지금 아니면 할 수 없을 것 같아 떠난다"고 밝혔다.

뉴욕에 도착한 문희경은 어학원에서 지내며 새로운 도전을 시작했다. 문희경의 버킷리스트 실현에 많은 응원이 이어지고 있다.

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한편, 배우 문희경은 KBS Drama '그래, 이혼하자'에 출연했다.

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wjlee@sportschosun.com