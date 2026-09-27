'최태준♥' 박신혜, 출산 5일 만에 조리원서 한일전 응원…'둘째맘'의 여유

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박신혜가 둘째 딸을 출산한 지 불과 5일 만에 아시안게임 야구 대표팀을 열정적으로 응원하며 둘째 맘의 여유를 자랑했다.

박신혜는 27일 자신의 SNS에 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전을 시청하는 모습을 잇달아 공개했다.

공개된 사진에는 박신혜가 집에서 TV를 통해 한국과 일본의 결승전을 지켜보는 모습이 담겼다. 출산 후 회복 중인 가운데서도 야구 대표팀의 금메달 도전을 실시간으로 챙긴 것.

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특히 박신혜는 경기를 보며 "오늘은 이거 보자아!"라고 적어 기대감을 드러냈다.

경기가 막바지로 향하면서 응원 열기는 더욱 뜨거워졌다. 박신혜는 김도영이 타석에 들어선 장면을 찍어 올리며 "믿고 있었다구우!!!!!!!!! 지켜내자 점수!!!!!"라고 외쳤다. 사진 속 TV 화면에는 'KIM D Y'라는 이름과 등번호 5번이 선명하게 잡혀 있어 눈길을 끈다.

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실제로 이날 김도영은 승부처에서 해결사 역할을 했다. 한국은 일본과 1-1로 맞선 8회초 2사 1, 3루에서 김도영의 3루수 강습 내야 안타로 결승점을 뽑았고, 이어 문보경의 적시타까지 터지며 3-1로 달아났다. 한국은 결국 일본을 3-1로 꺾고 아시안게임 5회 연속 금메달을 차지했다.

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무엇보다 박신혜의 게시물이 눈길을 끄는 것은 그가 불과 닷새 전 출산했다는 점이다. 박신혜는 지난 22일 건강한 둘째 딸을 출산했다. 당시 소속사 솔트엔터테인먼트는 "산모와 아이 모두 건강하다"며 박신혜가 가족들의 돌봄 속에서 안정과 회복을 취하고 있다고 밝혔다.

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한편 박신혜는 배우 최태준과 2022년 결혼했으며 같은 해 5월 첫아들을 품에 안았다. 이후 약 4년 만에 둘째 딸을 출산하면서 1남 1녀의 부모가 됐다. 출산 직후 회복 기간에도 태극전사들의 금메달 도전을 놓치지 않은 박신혜의 '야구 사랑'이 웃음을 더했다.

olzllovely@sportschosun.com