권민아, '8억 갈등' 친언니 향해 분노 폭발…"母심정지 왔대도 연락 안 받아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] AOA 출신 권민아가 어머니의 위급한 상황을 전하며 친언니를 향해 분노를 쏟아냈다.

권민아는 27일 자신의 SNS에 "우리 예쁜 엄마, 내가 미안해. 제발 기도해주세요"라는 글을 올리며 어머니의 위급한 상황을 알렸다.

이어 "심정지 왔대도 연락 안 받는 권민정"이라며 친언니의 이름을 직접 언급한 뒤 거친 표현으로 분노를 드러냈다. 권민아의 글에 따르면 어머니가 심정지 상태에 놓였다는 연락에도 친언니와 연락이 닿지 않은 것으로 보인다.

Advertisement

다만 권민아가 언급한 어머니의 구체적인 건강 상태나 현재 상황은 추가로 알려지지 않았다.

특히 권민아는 최근 친언니와의 오랜 갈등을 공개적으로 폭로한 바 있어 이번 글에 더욱 관심이 쏠린다.

Advertisement

권민아는 지난 4일 SNS를 통해 "저에게는 어머님만 결국 가족이란 존재로 남았다"며 친언니와의 금전 문제를 공개했다.

Advertisement

당시 권민아는 친언니가 자신뿐 아니라 어머니와 어머니 지인의 돈까지 가져갔다고 주장했다. 피해 금액에 대해서는 세 사람의 돈을 합쳐 7억~8억원이 넘는 규모라고 주장했으며, 수년 전부터 친언니와 연락이 끊긴 상태라고 밝혔다.

Advertisement

권민아는 친언니가 돈을 사용한 사실을 이전부터 알고 있었지만 가족인 만큼 진심 어린 사과와 잘못에 대한 인정만 있었다면 받아들일 수 있었다는 취지로 설명했다. 그러나 약 2년 전 어머니를 통해 구체적인 자산과 통장 내역 등을 확인하면서 금전 문제의 규모를 알게 됐다고 주장했다.

또한 친언니를 상대로 사기, 사문서위조 등 법적 대응에 나서겠다는 뜻도 밝혔다. 다만 이는 현재까지 권민아 측의 일방적인 주장으로, 친언니 측의 구체적인 반박이나 입장은 알려지지 않았다.

Advertisement

앞서 권민아와 친언니의 갈등은 2021년에도 수면 위로 드러난 바 있다. 당시에도 권민아는 세금과 사업 자금 등 금전 문제를 언급하며 친언니와 갈등을 겪고 있다고 공개적으로 주장했다.

이런 가운데 어머니의 위급한 상황을 전한 권민아가 다시 한번 친언니를 직접 언급하면서 가족 간 갈등이 재차 드러나게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com