조세호, 주우재 독설에 고개 '푹'…"친구 잘못 만나 헛다리 짚으면 저 꼴"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 조세호가 인간관계를 둘러싼 주우재의 의미심장한 발언에 고개를 푹 숙였다.

최근 유튜브 채널 '도라이버' 에는 '조세호가 잘 안풀린 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조세호는 주우재를 향해 "진짜 잘 풀렸지, 우재 동서"라고 말했다. 이에 우영 역시 "정말 시집 잘 갔어"라고 맞장구를 쳤다.

Advertisement

주우재도 "맞아. 난 진짜 잘 풀린 거지"라며 이를 인정했다. 그러면서 자신이 잘 풀린 이유에 대해 뜻밖의 답을 내놨다.

주우재는 "내가 잘 풀린 이유는 딱 하나여. 친구 잘 만난 거"라고 운을 뗀 뒤 "아무나 만나고 다니다가 헛다리 짚어가지고 저렇게 되는 사람들 보면…"이라고 말했다.

Advertisement

그러자 조세호는 아무 말 없이 고개를 푹 숙였다. 김숙까지 "우리 중에 인덕이 없는 사람도 하나 있고"라며 공격에 가세했다. 멤버들의 계속된 농담에 조세호는 결국 "그건 진짜 중요한 말이다"라며 "살다 보면 관계가 중요한 거다"라고 받아쳤다.

Advertisement

특히 해당 장면은 조세호가 지난해 말 지인과의 친분 문제로 논란에 휩싸였던 일을 자연스럽게 떠올리게 했다.

Advertisement

당시 조세호는 조직폭력배 핵심 인물로 지목된 A씨와 함께 찍은 사진 등이 공개되면서 이른바 '조폭 연루설'에 휩싸였다. 일각에서는 금품 수수 및 사업적 연관성 등에 대한 의혹도 제기됐다. 이에 조세호는 A씨가 과거 지방 행사 등을 다니며 알게 된 지인이라면서 금품을 받거나 돈 관계 또는 사업적으로 연루된 사실은 전혀 없다고 의혹을 부인했다.

다만 조세호는 대중 앞에 서는 사람으로서 주변 관계에 신중하지 못했던 점에 대해서는 고개를 숙였다. 논란 이후 KBS2 '1박 2일'과 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 하차했으며, 이후 '도라이버4'를 통해 "염려를 끼쳐 죄송하다", "앞으로 주변 관계에 더 주의를 기울이겠다"는 취지로 사과했다.

Advertisement

이후 조세호는 '도라이버' 시리즈를 중심으로 활동을 이어갔으며, 지난 8월에는 약 8개월 만에 SNS 활동도 재개했다.

이런 가운데 이번에는 주우재가 바로 조세호 앞에서 "친구 잘 만난 것"을 자신이 잘 풀린 이유로 꼽은 데 이어 "아무나 만나고 다니다가 헛다리 짚어가지고 저렇게 되는 사람들"이라고 말한 것. 여기에 조세호가 고개를 숙이고 "살다 보면 관계가 중요한 거다"라고 직접 받아치면서 묘하게 과거 논란과 맞물리는 장면이 완성됐다.

olzllovely@sportschosun.com