조세호, 주우재 독설에 고개 '푹'…"친구 잘못 만나 헛다리 짚으면 저 꼴"

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 조세호가 인간관계를 둘러싼 주우재의 의미심장한 발언에 고개를 푹 숙였다.
최근 유튜브 채널 '도라이버' 에는 '조세호가 잘 안풀린 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 조세호는 주우재를 향해 "진짜 잘 풀렸지, 우재 동서"라고 말했다. 이에 우영 역시 "정말 시집 잘 갔어"라고 맞장구를 쳤다.
주우재도 "맞아. 난 진짜 잘 풀린 거지"라며 이를 인정했다. 그러면서 자신이 잘 풀린 이유에 대해 뜻밖의 답을 내놨다.
주우재는 "내가 잘 풀린 이유는 딱 하나여. 친구 잘 만난 거"라고 운을 뗀 뒤 "아무나 만나고 다니다가 헛다리 짚어가지고 저렇게 되는 사람들 보면…"이라고 말했다.
그러자 조세호는 아무 말 없이 고개를 푹 숙였다. 김숙까지 "우리 중에 인덕이 없는 사람도 하나 있고"라며 공격에 가세했다. 멤버들의 계속된 농담에 조세호는 결국 "그건 진짜 중요한 말이다"라며 "살다 보면 관계가 중요한 거다"라고 받아쳤다.
특히 해당 장면은 조세호가 지난해 말 지인과의 친분 문제로 논란에 휩싸였던 일을 자연스럽게 떠올리게 했다.
당시 조세호는 조직폭력배 핵심 인물로 지목된 A씨와 함께 찍은 사진 등이 공개되면서 이른바 '조폭 연루설'에 휩싸였다. 일각에서는 금품 수수 및 사업적 연관성 등에 대한 의혹도 제기됐다. 이에 조세호는 A씨가 과거 지방 행사 등을 다니며 알게 된 지인이라면서 금품을 받거나 돈 관계 또는 사업적으로 연루된 사실은 전혀 없다고 의혹을 부인했다.
다만 조세호는 대중 앞에 서는 사람으로서 주변 관계에 신중하지 못했던 점에 대해서는 고개를 숙였다. 논란 이후 KBS2 '1박 2일'과 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 하차했으며, 이후 '도라이버4'를 통해 "염려를 끼쳐 죄송하다", "앞으로 주변 관계에 더 주의를 기울이겠다"는 취지로 사과했다.
이후 조세호는 '도라이버' 시리즈를 중심으로 활동을 이어갔으며, 지난 8월에는 약 8개월 만에 SNS 활동도 재개했다.
이런 가운데 이번에는 주우재가 바로 조세호 앞에서 "친구 잘 만난 것"을 자신이 잘 풀린 이유로 꼽은 데 이어 "아무나 만나고 다니다가 헛다리 짚어가지고 저렇게 되는 사람들"이라고 말한 것. 여기에 조세호가 고개를 숙이고 "살다 보면 관계가 중요한 거다"라고 직접 받아치면서 묘하게 과거 논란과 맞물리는 장면이 완성됐다.
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