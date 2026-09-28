"윤아와 임신 기념사진처럼"…도 넘은 AI 합성 이미지 등장에 팬들 '분통'

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[스포츠조선 이지현 기자] 소녀시대 멤버 겸 배우 윤아의 사진을 이용해 실제와 다른 상황을 연출한 AI 이미지가 온라인상에 등장해 논란이 되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 윤아의 모습을 인공지능(AI) 기술로 가공한 것으로 보이는 이미지가 확산됐다.

해당 이미지에는 윤아가 한 남성과 함께 있는 모습이 담겼다. 특히 윤아의 배가 부른 것처럼 표현돼 마치 두 사람이 함께 촬영한 임신 기념 사진을 연상시키는 모습으로 연출됐다.

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해외 매체들도 지난 6월 해당 이미지를 다루며 논란을 전했다. 보도에 따르면 문제의 이미지는 윤아가 임신한 것처럼 AI로 제작됐으며, 함께 등장하는 남성의 얼굴 일부는 명확하게 드러나지 않았다. 이미지를 올린 인물이 게시물에 윤아의 SNS 계정을 직접 태그했다는 내용도 전해졌다.

실제 윤아가 해당 남성과 함께 촬영한 사진이나 임신 사실을 공개한 것은 아니다. AI를 이용해 실제와 다른 상황을 만들어낸 이미지가 마치 현실의 사진처럼 소비될 수 있다는 점에서 팬들을 중심으로 우려와 비판이 나왔다.

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특히 유명인의 얼굴과 신체를 활용해 존재하지 않는 사생활이나 관계를 만들어내는 AI 콘텐츠가 잇따르면서 연예인의 초상과 명예를 침해할 수 있다는 지적도 이어지고 있다.

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윤아의 소속사 SM엔터테인먼트 역시 소속 아티스트를 대상으로 한 악성 콘텐츠에 강경 대응 방침을 유지하고 있다.

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SM은 올해 SNS 등에서 소속 아티스트를 대상으로 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 인신공격, 사생활 침해 등이 이어지고 있다며 형사 고소 등 법적 대응을 진행하고 있다고 밝혔다. 특히 악성 루머와 허위정보뿐 아니라 딥페이크 등 왜곡된 콘텐츠를 제작하거나 배포하는 행위에 대해서도 증거를 확보해 순차적으로 대응하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

또 지난 7월에는 게시물이나 계정을 삭제하거나 비공개로 전환하는 등의 방식으로 법적 책임을 피하려는 사례를 언급하며, 이미 확보한 증거를 토대로 대응을 이어가겠다는 방침도 알렸다.

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olzllovely@sportschosun.com