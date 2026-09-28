백진희 "촬영 중 돌에 머리 찧어 뇌진탕, 죽을 뻔한 적 몇 번 있어" 뒤늦은 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 백진희가 촬영 중 잘못 넘어져 뇌진탕에 걸렸다고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '지니이즈백'에서는 '지니의 키링남들과 Y2K 돈까스 먹방 최다니엘&김기남 오빠들과 오디오 1초도 안 비는 대환장 수다 타임!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백진희는 절친인 배우 최다니엘, 김기남을 만나 혹독했던 촬영 현장을 되돌아봤다. '미씽나인'에서 처음 백진희를 만났다는 김기남은 "체감온도 영하 40도다. 인천 어디 갯벌에서 촬영을 하는데 전 그때 매니저도 없었다. 덜덜 떨고 있는데 진희가 나한테 핫팩 두 개를 찔러주더라. 처음 보는데. 이 친구 괜찮은 친구구나 싶어서 마음을 열었다"며 '미씽나인' 촬영이 쉽지 않았다. 얘 죽을 뻔한 적이 몇 번 있다"고 밝혔다.

Advertisement

백진희는 "수영을 못한다. 물 공포증이 있는데 그걸 도전한 거다. 그래서 제주도 바다에 한겨울에 계속 들어갔다"며 "심지어 무슨 신을 찍다가 실랑이를 하다가 잘못 넘어져서 돌에 머리를 찧어서 뇌진탕도 걸리고 별일이 다 있었다"고 밝혔다.

촬영 중 부상을 당한 건 이뿐만이 아니었다. 백진희는 최다니엘에게 "'저글라스'도 이제서야 얘기하지만 너무 고마웠다. 강혜정 언니 첫 촬영이었다. 대기하다가 화장실에 갔는데 잘못 넘어져서 발이 꺾여서 일주일 동안 촬영이 중단됐다. '못하면 어떡하지?' 하다가 겨우 복귀했는데 잘 못 걸어서 오빠가 고생을 많이 했다. 동선에 제약이 있으니까 오빠가 다 맞춰서 바꿔주고 옷도 빨리 못 갈아입으니까 기다려주고 내가 그때 휠체어를 타니까 오래 걸리는데 다 기다려줬다"고 고마워했다.

Advertisement

이에 최다니엘은 "나도 안쓰러운 부분이 있었다. 동료 배우로서 진희가 수행해야 할 몫이 많았다. 애가 아픈데도 괜찮은 척 하려 했는데 아픈 건 물리적으로 어쩔 수 없지 않냐. 발목이 아예 돌아가버렸는데"라고 밝혔고 백진희는 "배려를 많이 해줬다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com