아옳이 한의사 남친 "환자와 연애 처음, 이혼 경력이 오히려 플러스" 루머 정면돌파

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 아옳이의 남자친구가 여러 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.

27일 아옳이의 유튜브 채널에서는 '아옳이의 그 남자 현주디가 대신 물어봐드립니다'라는 제목의 영상의 게재됐다.

아옳이의 동생은 "저희 언니가 공개연애를 시작했다. 근데 우리 언니 보는 눈 믿을 수가 없다. 그래서 제가 질문을 싹싹 긁어왔다. 여러분들이 실례될까 봐 못 물어봤던 질문을 다 물어봐서 파헤치겠다"며 여러 루머들에 대해 질문하며 아옳이의 남자친구를 취조했다.

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아옳이는 한의사 남자친구와 열애를 공개하며 다이어트 목적으로 병원에 방문했다가 만났다고 밝힌 바 있다. 이에 동생은 "처음에 저 가시 같은 팔로 원장실에 들어왔을 때 무슨 생각을 했냐"고 아옳이가 따로 흑심이 있었는지에 대해 물었고 남자친구는 "그런 환자가 가끔 있는데 그러면 분위기가 다르다. 근데 꽤나 진지했다"고 밝혔다.

아옳이는 "근데 내가 티를 하나도 안 냈다. 진료 보러 가서 뭔가 있지 않았을까 하는데 진짜 다이어트 얘기만 진지하게 했다"고 밝혔다. 이에 동생은 "지금까지 이런 식으로 사귀어본 적이 있냐"고 물었고 남자친구는 "한번도 없다. '절대 환자와 사귈 수 없다'는 건 아니었다. 인생에서 한 명 쯤은 사귈 수 있다고 생각은 하고 있었지만 예전엔 없었다. 처음"이라 밝혔다.

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특히 아옳이의 이혼에 대해서는 걸림돌이 되지 않았다며 "이혼녀를 만날 거라곤 생각을 해본 적이 없다. 그러다 생각을 해야 하는 상황이 됐는데 괜찮더라. 아무렇지도 않았고 '진하게 연애 한번 했다' 정도로 받아들였다"며 "세네 번 만나고 나서 이혼 얘기를 했는데 그때 제가 이혼 영상을 봤다. 그전엔 선입견이 생길까 봐 일부러 안 봤는데 보니까 너무 슬프더라. 그렇게 자연스럽게 이혼 얘기가 나왔다. 이혼 과정이나 극복 방법들, 어떻게 보면 슬프니까 사람이 위축될 수도 있는데 그걸 잘 극복한 모습이 좋게 보였다. 오히려 플러스이기도 했다. 이런 과정을 보고 '이런 사람이구나' 싶어서 더 좋아졌다"고 밝혔다.

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"이혼했어야 저희가 만날 수 있는 거 아니겠냐"고 너스레를 떤 남자친구는 "솔직히 저도 갔다 온 건 아니지만 저도 연애를 했다. 민영이는 과거가 여러 사람들에게 알려져 있는 게 다른 거라 생각하고 크게 신경 쓸 건 아니라 생각했다. 그 과거가 남들에게 부끄러운 과거도 아니고 오히려 좋은 사람이라 생각했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com