권민아, 母 심정지 왔는데 SNS라니…'8억 횡령 잠수' 친언니에 분노[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 모친이 위급한 상태에 처했음에도 SNS를 이어갔다.

권민아는 27일 자신의 계정에 "우리 이쁜 엄마 내가 미안해. 제발 기도해주세요"라고 밝혔다. 또 "심정지 왔대도 연락 안받는 권XX"라고 친언니를 언급했다.

네티즌들은 모친의 쾌유를 기원하는 한편 권민아의 상태도 걱정했다. 모친이 긴급 상황에 처했음에도 함께 찍은 사진까지 찾아 SNS를 하는 모습이 건강해보이지 않는다는 것이다. 네티즌들은 "그와중에 SNS. 제발 SNS는 멀리 하고 사세요", "SNS는 저주"라는 등의 반응을 보였다. 반면 "뭐라도 잡고 싶은 심정으로 남긴 글 아니겠느냐. 언니가 이 글을 볼 수 있지 않느냐"라며 권민아를 두둔하는 쪽도 있었다.

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권민아는 친언니 권 모씨와 금전문제로 오랜 갈등을 겪어왔다. 2021년에는 권씨가 세금 절감을 도와주겠다고 했으나 제대로 이뤄지지 않았고, 오히려 탈세 문제를 들먹이며 자신을 협박했으며 자신의 명의로 고가의 외제차 리스 계약도 했다고 폭로했다.

최근에는 권씨가 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈까지 합쳐 총 7~8억원을 횡령했다며 사기죄 사문서위조죄 횡령 및 협박 등으로 법적 대응에 나서겠다고 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com