김정은, 현재 55kg 공개→다이어트 고충 토로.."오징어 먹다 보면 없다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김정은이 현재 몸무게를 공개하며 다이어트 중 자신만의 식욕 조절 방법을 털어놨다.

지난 27일 첫 방송된 MBN '무너진 일상을 되찾는 시간 퀸메이커'에서는 김정은이 MC로 나선 가운데 첫 번째 도전자가 등장했다.

이날 도전자로 출연한 48세 여성은 20대 시절 '홍은동 성유리'라는 별명으로 불렸던 과거를 공개했다. 그는 "제가 제일 예뻤을 때는 21살 때"라며 당시 키 175cm에 몸무게 55kg이었다고 밝혔다.

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이에 도전자보다 키가 5cm가량 작은 김정은은 "제가 지금 55kg인데"라고 말하며 175cm에 55kg이었던 도전자의 과거 체중에 감탄했다.

도전자는 이후 체중이 급격히 늘어난 사연도 털어놨다. 그는 "40대 이후 계속 찐 상태였다"며 여러 종류의 다이어트 보조제를 시도했다고 밝혔다.

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한때 80kg대까지 감량했지만 몸에 힘이 빠지고 무기력증까지 찾아오면서 다이어트를 중단했고, 이후 체중이 다시 증가해 100kg을 넘겼다고 설명했다. 현재 그의 키는 174cm, 체중은 106.7kg에 달했다. 허리둘레는 50.3인치였다. 체중 증가 이후 고혈압과 고지혈증, 당뇨, 허리디스크, 무릎 관절염까지 겪게 됐다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

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식습관에도 문제가 있었다. 도전자는 아침부터 채소 중심의 식사를 하고 있었지만 평소 식사량 자체가 지나치게 적었다.

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이를 지켜보던 김정은은 자신의 다이어트 경험을 꺼냈다. 그는 "저 같은 경우는 다 참을 수 있는데 뭔가 씹는 게 필요하다"고 말했다.

이어 "오징어를 세 가닥만 먹어야지"라고 생각하고 씹기 시작하면 포만감이 생긴다면서도 "그렇게 먹다 보면 없다. 내가 다 먹은 거다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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jyn2011@sportschosun.com