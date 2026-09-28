'마약 실형' 돈스파이크, 페스티벌 출격 선언…마약 회복 기부 통할까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 작곡가 돈스파이크의 기부는 돌아선 팬심을 잡을 수 있을까.

돈스파이크는 28일 자신의 계정에 "10월 3일과 4일 인천에서 열리는 EDC 페스티벌에 함께 한다"고 밝혔다.

인천 인스파이어에서 열리는 EDC 페스티벌에 운영 중인 음식점 팝업 스토어를 세운다는 것. 이와 함께 돈스파이크는 "판매 수익금 중 일부는 마약 중독 회복과 재활을 위해 힘써주시는 마약 회복 협회에 기부한다"고 알렸다.

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돈스파이크는 2022년 9월 26일 서울 강남에 있는 한 호텔에서 메스암페타민(필로폰)을 소지 및 투약한 혐의로 체포됐다. 현장에서는 무려 666회분에 해당하는 30g의 메스암페타민이 발견됐다. 돈스파이크는 2021년 말부터 2022년까지 총 4500만원 상당의 마약류를 9번에 걸쳐 구매하고 14번 흡입하고 7번 타인에게 준 혐의를 받았다. 1심 재판부는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했으나 항소심에서 징역 2년의 실형을 선고했다. 돈스파이크는 상고했지만, 그가 2008~2009년 서울 서초구의 작업실에서 대마초를 흡연한 혐의로 벌금 500만원형을, 2010년 대마초 흡연 혐의로 집행유예 2년 등을 선고받았던 이력이 드러나 논란이 가중됐다.

결국 대법원은 징역 2년을 선고한 원심을 확정, 돈스파이크의 상고를 기각했다. 돈스파이크는 출소 후 요식업에 종사하고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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