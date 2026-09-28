박보검♥신예은 로맨스 결국 못 본다…‘밤 여행자’ 편성 불발에 나란히 하차

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박보검과 신예은의 로맨스 조합이 결국 불발됐다. 두 사람이 남녀 주인공으로 물망에 올랐던 드라마 '밤 여행자'가 편성에 난항을 겪으면서 제작이 지연됐고 박보검과 신예은 역시 작품에서 하차하기로 했다.

28일 YTNstar 보도에 따르면 '밤 여행자'는 지난해부터 주요 배우 캐스팅을 진행한 뒤 방송 채널 편성을 두고 협의를 이어왔다. 하지만 편성이 최종적으로 성사되지 않으면서 작품 제작 일정에도 차질이 빚어졌다.

기약 없이 제작이 미뤄지자 주연으로 출연을 논의했던 박보검과 신예은도 결국 하차 의사를 전한 것으로 알려졌다. 이에 따라 두 배우가 한 작품에서 선보일 예정이었던 로맨스 호흡 역시 당분간 만나보기 어렵게 됐다.

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'밤 여행자'는 '꽃보다 남자', '무브 투 헤븐' 등을 집필한 윤지련 작가의 신작으로 일찌감치 관심을 모았다. 특히 박보검과 신예은이 각각 남녀 주인공으로 이름을 올리면서 두 사람이 만들어낼 새로운 로맨스 조합에도 기대가 쏠렸다. 그러나 편성 문제로 제작이 장기간 지연되면서 상황이 달라졌다. 두 배우 모두 차기 일정과 작품 활동을 이어가야 하는 만큼 결국 출연하지 않는 방향으로 정리된 것으로 전해졌다.

기대했던 만남은 무산됐지만 박보검과 신예은은 각자의 자리에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

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신예은은 지난 7월 종영한 ENA 드라마 '닥터 섬보이'에서 간호사 육하리 역을 맡아 따뜻하면서도 당찬 캐릭터를 소화했다. 박보검 역시 최근 '구르미 그린 달빛' 10주년 특집 예능을 통해 팬들과 만났다. 오는 11월에는 예능 '보검매직컬2' 공개를 앞두고 있으며 영화 '몽유도원도'와 '칼, 고두막한의 검' 등 차기작도 예정돼 있다.

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결국 캐스팅 단계부터 기대를 모았던 박보검과 신예은의 첫 로맨스 호흡은 제작 지연이라는 변수와 함께 무산됐다. '밤 여행자'가 향후 새로운 배우들과 다시 제작에 속도를 낼 수 있을지에도 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com