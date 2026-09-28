'새신랑' 변요한, 유재석 앞 진땀 뻘뻘…♥티파니와 결혼식에 추궁('틈만 나면,')

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 유재석이 새신랑 변요한에게 결혼식에 초대받지 못한 서운함을 드러낸다.

오는 29일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 '틈친구' 변요한, 노재원이 인천 일대의 틈새 시간을 찾아 나선다.

이날 유재석과 유연석은 최근 티파니와 결혼한 변요한의 신혼 생활에 관심을 보인다. 특히 유재석은 변요한에게 "왜 나 결혼식 초대 안 했어요?"라며 돌직구를 날려 웃음을 자아낸다.

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변요한이 "가족들끼리만 작게 한 결혼식이다"라고 해명하지만, 유재석은 "진짜 가족들만 불렀어요?"라며 재차 확인한다. 결국 변요한은 "진짜 가족 결혼식이라니까요?"라며 당황한 모습을 보여 현장을 웃음바다로 만든다.

변요한의 남다른 의리도 공개된다. 그는 "신혼여행 중이었는데 '틈만나면,' 녹화를 위해 귀국했다"고 밝혀 유재석과 유연석을 놀라게 한다. 그러면서 "촬영이 아니었다면 신혼여행을 이어갔을 것"이라고 덧붙이며 새신랑다운 사랑꾼 면모도 드러낸다.

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이날 방송에는 변요한과 함께 인천 토박이 노재원도 출격한다. 두 사람은 인천 곳곳을 누비며 '찐 토박이'다운 활약을 펼칠 예정이다. 신혼여행까지 멈추고 달려온 변요한과 노재원이 '인천 상남자 듀오'로 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 모인다.

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'틈만나면,'은 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 중계방송으로 인해 오는 29일 오후 10시 10분 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com