[공식] 강기영, 오늘(28일) '씨네타운' 출격…'부활남: 더 레드' 열일 홍보ing

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강기영이 SBS '박하선의 씨네타운'에 출연한다.

영화 '부활남: 더 레드'의 강기영이 28일 오전 11시 SBS '박하선의 씨네타운' 보는 라디오에 출연한다.

강기영은 위기에 처한 절친 석환을 돕기 위해 나섰다가 예상치 못한 추격전에 휘말리는 직장인 영하 역을 완성한 과정과 개봉을 앞둔 소감을 전할 예정이다. 현실적인 생활 밀착형 연기부터 얼떨결에 펼쳐지는 거침없는 카체이싱까지 다채로운 장면을 소화한 강기영은 생생한 촬영 비하인드를 전할 것이다. 여기에 부활 능력자 석환 역의 구교환과 호흡을 맞춘 소감과 작품을 준비한 과정까지 다채로운 현장 에피소드도 풀어낼 것으로 기대를 모은다. 강기영의 유쾌한 입담으로 함께하는 '부활남: 더 레드'의 비하인드는 '박하선의 씨네타운'에서 확인할 수 있다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com