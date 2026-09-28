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"9년 노력 결실"...박명수 딸 민서, 한예종 합격시킨 고운 춤선 공개

정안지 기자

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"9년 노력 결실"...박명수 딸 민서, 한예종 합격시킨 고운 춤선 공개

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박명수의 아내이자 의사인 한수민이 한국예술종합학교에 합격한 딸 민서 양의 무대 위 모습을 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

한수민은 28일 자신의 SNS를 통해 "민서 옛날 사진만 나온다고 선생님들이 요즘 사진 올리라고"라는 글과 함께 딸 민서 양의 사진을 공개했다.

사진 속 민서 양은 무대 위에서 한국무용을 선보이고 있다. 고운 선과 우아한 동작으로 무대를 채운 가운데, 춤을 추며 행복한 듯 환하게 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다.

한수민은 "전통 말고 창작도 잘한다고 올리라고 하신다. 선생님 사랑한다"라며 선생님에게 칭찬받은 딸을 자랑해 훈훈함을 더했다.

"9년 노력 결실"...박명수 딸 민서, 한예종 합격시킨 고운 춤선 공개
"9년 노력 결실"...박명수 딸 민서, 한예종 합격시킨 고운 춤선 공개

앞서 지난 26일 한수민은 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했다"라면서 민서 양의 한국예술종합학교 창작과 합격 소식을 전한 바 있다.

한수민은 "초등학교 4학년 때부터 9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌다"라면서 "예원 중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서"라며 딸의 노력을 전했다. 이어 "춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"라며 "민서야, 지금처럼 매 순간의 춤에 정성을 다하고 온 마음을 담기를. 너무 수고했어 민서야 사랑해"라면서 딸을 향한 애틋한 마음을 전했다.

한편 박명수는 지난 2008년 8세 연하 한수민과 결혼했으며 슬하에 민서 양을 뒀다.

anjee85@sportschosun.com

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